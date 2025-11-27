"
El adolescente que se disparó con el arma de su mamá policía tiene muerte cerebral

Fuentes oficiales confirmaron que el menor presenta muerte cerebral y su cuadro es irreversible. El arma involucrada es la reglamentaria de su madre, quien se desempeña en la Policía de San Juan.

En horas de la mañana de este jueves, un adolescente de apenas 13 años resultó gravemente herido luego de manipular el arma de fuego de su mamá, una agente de la Policía de San Juan. El hecho ocurrió en el interior del barrio Conjunto 8, en el departamento Rawson.

Según informaron fuentes policiales, el menor tomó el arma reglamentaria y, en circunstancias que aún se investigan, se produjo un disparo que impactó en su cráneo. Minutos después fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

Fuentes oficiales confirmaron que el adolescente se encuentra con muerte cerebral y que su estado es irreversible.

