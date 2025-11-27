En horas de la mañana de este jueves, un adolescente de apenas 13 años resultó gravemente herido luego de manipular el arma de fuego de su mamá, una agente de la Policía de San Juan. El hecho ocurrió en el interior del barrio Conjunto 8, en el departamento Rawson.
El adolescente que se disparó con el arma de su mamá policía tiene muerte cerebral
Fuentes oficiales confirmaron que el menor presenta muerte cerebral y su cuadro es irreversible. El arma involucrada es la reglamentaria de su madre, quien se desempeña en la Policía de San Juan.