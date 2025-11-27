"
Cuadernos: para la Fiscalía, Cristina era la destinataria final de los fondos

La acusación fue leída por el fiscal federal Carlos Stornelli mientras se desarrollaba la quinta jornada del juicio que la tiene en el banquillo de los acusados.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufrió una dura acusación durante el juicio por la causa Cuadernos, luego de que el fiscal federal la acusara de ser la receptora de los fondos que se recaudaban como producto de coimas pagados por diferentes empresarios contratistas del Estado.

Mientras participa del juicio vía zoom desde su domicilio ubicado en la calle San José 1111 del barrio porteño de Constitución, la exvicepresidenta durante el Gobierno de Alberto Fernández debió escuchar las duras acusaciones en su contra durante la reanudación de las audiencias del juicio que cuenta con 86 procesados, entre ellos el exministro de Planificación Julio De Vido, quien también se encuentra preso, pero por la causa de la Tragedia de Once en el penal de Ezeiza.

La acusación de Stornelli que hace temblar a Cristina Fernández de Kirchner

Durante la lectura de la acusación, Stornelli dijo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “recibió sumas de dinero en sus domicilios” provenían del pago de coimas por parte de diferentes empresarios y agregó que “la principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”.

La audiencia comenzó a las 9.30 y tuvo un cuarto intermedio de 15 minutos, hasta que se terminaron de leer las 678 páginas de la acusación que explicó el rol de cada uno de los acusados

En otro tramo de la acusación, Stornelli señaló que “específicamente se encuentra acreditado que Cristina Fernández recibió sumas de dinero en sus domicilios, y a través de Héctor Daniel Muñoz, de parte de los empresarios”.

Cristina está procesada como la supuesta jefa de una asociación ilícita y está en la mira por cohecho en 22 oportunidades. En cuanto al pago de sobornos, se enumeraron 128 hechos diferentes que "convergen en un mismo punto", que es la expresidenta, señala el informe.

