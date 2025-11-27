Cuadernos: para la Fiscalía, Cristina era la destinataria final de los fondos

Mientras participa del juicio vía zoom desde su domicilio ubicado en la calle San José 1111 del barrio porteño de Constitución, la exvicepresidenta durante el Gobierno de Alberto Fernández debió escuchar las duras acusaciones en su contra durante la reanudación de las audiencias del juicio que cuenta con 86 procesados, entre ellos el exministro de Planificación Julio De Vido, quien también se encuentra preso, pero por la causa de la Tragedia de Once en el penal de Ezeiza.

La acusación de Stornelli que hace temblar a Cristina Fernández de Kirchner

Durante la lectura de la acusación, Stornelli dijo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “recibió sumas de dinero en sus domicilios” provenían del pago de coimas por parte de diferentes empresarios y agregó que “la principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”.