La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufrió una dura acusación durante el juicio por la causa Cuadernos, luego de que el fiscal federal la acusara de ser la receptora de los fondos que se recaudaban como producto de coimas pagados por diferentes empresarios contratistas del Estado.
Cuadernos: para la Fiscalía, Cristina era la destinataria final de los fondos
La acusación fue leída por el fiscal federal Carlos Stornelli mientras se desarrollaba la quinta jornada del juicio que la tiene en el banquillo de los acusados.