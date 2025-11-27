El candidato argentino para la ONU: "está lejos de la solución de muchos problemas"

Y agregó: “El hecho de que la administración del presidente Trump haya tenido una visión muy crítica también de las Naciones Unidas y que haya interrumpido el financiamiento, precipitó de manera inarticulada y espontánea una especie de ajuste. Ha dejado de pagar en tanto y en cuanto no se hagan ciertas reformas. Hay que ir a un paso superior. Pero claramente hace falta un redimensionamiento del organismo”.

“Ahora tenemos los BRICS, tenes el G7 de las más grandes economías occidentales, o tenés el G20, donde está Argentina. Pero el único teatro donde estamos todos adentro sigue siendo las Naciones Unidas. Y esa plataforma de diálogo y de decisiones, en muchos aspectos, es importantísima y debe ser preservada. Lo que ocurre es que debe aggiornarse, debe ser eficaz”, insistió.

Por último, sobre su candidatura, Grossi dijo: "Los países me ven haciendo lo que yo estoy haciendo. A diferencia de otros candidatos o candidatas que están describiendo la visión que van que quieren reflejar en su tarea en las Naciones Unidas. Yo me estoy ocupando de Irán, me estoy ocupando de Corea del Norte, me estoy ocupando de Siria, me estoy ocupando de la energía nuclear".