El candidato argentino para la ONU: "está lejos de la solución de muchos problemas"

El candidato argentino para secretario general de las Naciones Unidas (ONU) Rafael Grossi opinó sobre la situación actual del organismo internacional y consideró que "hay una percepción bastante generalizada de que no es efectiva, que está lejos de la solución de muchos problemas y no debería ser así".
Grossi fue propuesto por el canciller Pablo Quirno para conducir Naciones Unidas. Se explayó sobre su visión de la actualidad ejecutiva del organismo internacional, lugar del cual es candidato a ocupar una banca allí.