El IPV confirmó 200 casas para 2025 y adelantó el plan de 1.500 para 2026

La titular del IPV, Elina Peralta, confirmó que se trabaja para entregar unos 200 hogares en cuatro departamentos y adelantó un plan de 1.500 viviendas para 2026.

La directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Elina Peralta, confirmó que el organismo trabaja contrarreloj para concretar la entrega de viviendas antes de fin de año. Según indicó, son entre 200 y 210 unidades distribuidas en barrios ubicados en Rawson, Ullum, Jáchal e Iglesia.

En diálogo con Canal 8, Peralta explicó que las fechas de entrega aún no están definidas. “Nos están quedando entre tres y cuatro barrios por entregar. Estamos trabajando para poder llegar a fin de año y cumplir con el compromiso que el gobernador tiene siempre con los sanjuaninos”, sostuvo.

Consultada sobre dónde se encuentran los barrios listos para inaugurarse, Peralta detalló: “Tenemos en Rawson, tenemos en Ullum, en Jáchal y en Iglesia. Debe estar quedando algo de 200 y algo de viviendas”.

El plan 2026: 1.500 casas en ejecución y finalización

Peralta adelantó que el IPV ya trabaja en la planificación del próximo año, que contempla un volumen significativamente mayor de obra pública. “Tenemos obras en proceso de ejecución, obras nuevas y obras que han quedado para terminar”, explicó.

“Hemos hecho un plan aproximado de entrega de 1.500 viviendas para 2026, en distintos departamentos, porque hay una necesidad y tenemos los registros de inscriptos por zona”, agregó.

La titular del organismo remarcó que la distribución seguirá la lógica actual: atender la demanda tanto en el Gran San Juan como en los departamentos alejados.

Viviendas industrializadas: el modelo que el IPV ya empezó a aplicar

Peralta también se refirió a los cambios en las modalidades constructivas y a la experiencia piloto desarrollada tras la emergencia habitacional en Huaco y Calingasta, donde varias familias perdieron sus casas por las inundaciones.

“Ya hemos empezado un barrio con un sistema industrializado. Lo probamos con los inundados de Huaco y Calingasta: en menos de 45 días resolvimos la necesidad habitacional con viviendas definitivas, no contenedores”, explicó. Tras ese resultado, el IPV decidió incorporar este método en nuevos proyectos para acelerar los tiempos de entrega.

Peralta destacó que funcionó el sistema de denuncias ciudadanas sobre viviendas adjudicadas pero no habitadas.

Según explicó, muchas familias presentaron sus descargos y documentación, mientras que otras unidades efectivamente fueron recuperadas y reintegradas al sistema para nuevas adjudicaciones.

