El IPV confirmó 200 casas para 2025 y adelantó el plan de 1.500 para 2026

El plan 2026: 1.500 casas en ejecución y finalización

Peralta adelantó que el IPV ya trabaja en la planificación del próximo año, que contempla un volumen significativamente mayor de obra pública. “Tenemos obras en proceso de ejecución, obras nuevas y obras que han quedado para terminar”, explicó.

“Hemos hecho un plan aproximado de entrega de 1.500 viviendas para 2026, en distintos departamentos, porque hay una necesidad y tenemos los registros de inscriptos por zona”, agregó.

La titular del organismo remarcó que la distribución seguirá la lógica actual: atender la demanda tanto en el Gran San Juan como en los departamentos alejados.

Viviendas industrializadas: el modelo que el IPV ya empezó a aplicar

Peralta también se refirió a los cambios en las modalidades constructivas y a la experiencia piloto desarrollada tras la emergencia habitacional en Huaco y Calingasta, donde varias familias perdieron sus casas por las inundaciones.

“Ya hemos empezado un barrio con un sistema industrializado. Lo probamos con los inundados de Huaco y Calingasta: en menos de 45 días resolvimos la necesidad habitacional con viviendas definitivas, no contenedores”, explicó. Tras ese resultado, el IPV decidió incorporar este método en nuevos proyectos para acelerar los tiempos de entrega.

Peralta destacó que funcionó el sistema de denuncias ciudadanas sobre viviendas adjudicadas pero no habitadas.

Según explicó, muchas familias presentaron sus descargos y documentación, mientras que otras unidades efectivamente fueron recuperadas y reintegradas al sistema para nuevas adjudicaciones.