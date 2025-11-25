La Fórmula 1 disputará este fin de semana la penúltima fecha de su calendario en el Circuito Internacional de Lusail en el Gran Premio de Qatar. En la previa, Franco Colapinto apareció en las redes sociales de Alpine para mostrar, a bordo de un simulador, cómo es el recorrido del circuito.
Colapinto se subió al simulador y mostró como es la vuelta en Qatar
Colapinto disputará este fin de semana la penúltima fecha del calendario de la Fórmula 1. El argentino apareció en las redes de Alpine para mostrar el trazado.