Colapinto se subió al simulador y mostró como es la vuelta en Qatar

Colapinto disputará este fin de semana la penúltima fecha del calendario de la Fórmula 1. El argentino apareció en las redes de Alpine para mostrar el trazado.

La Fórmula 1 disputará este fin de semana la penúltima fecha de su calendario en el Circuito Internacional de Lusail en el Gran Premio de Qatar. En la previa, Franco Colapinto apareció en las redes sociales de Alpine para mostrar, a bordo de un simulador, cómo es el recorrido del circuito.

El piloto argentino buscará este fin de semana sumar sus primeros puntos en la actual temporada.

Colapinto no tiene un gran recuerdo de lo ocurrido en Qatar el año pasado. Fue chocado por Esteban Ocon en la primera curva del circuito y lo dejó afuera de carrera.

El cronograma del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1

Viernes 28 de noviembre

  • Prácticas libres 1: 10:30
  • Clasificación sprint: 14:30

Sábado 29 de noviembre

  • Carrera sprint: 11:00
  • Clasificación: 15:00

Domingo 30 de noviembre

  • Carrera: 15:00

