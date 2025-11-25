"
Así les fue a los argentinos en la nueva fecha de Champions League

Con Enzo Fernández como el destacado, varios albicelestes disputaron la jornada del torneo europeo de mayor prestigio.

El primer día de la quinta fecha de la Champions League tuvo lugar este martes y contó con la presencia de varios futbolistas argentinos, con el mediocampista Enzo Fernández como el más destacado.

El surgido en las inferiores de River repartió la asistencia para el tercer tanto del Chelsea en la goleada por 3-0 frente al Barcelona para alcanzar el quinto puesto de la clasificación.

Más temprano en la jornada, el Benfica de Portugal, que cuenta con los albicelestes Nicolás Otamendi, Enzo Berrenechea (ambos desde el arranque), y Gianluca Prestianni, se impuso por 2-0 frente al Ajax, en condición de visitante.

Por su parte, el Galatasaray del delantero Mauro Icardi cayó como local por 1-0 ante el Union Gilloise de Bélgica. El atacante con pasado en el Inter de Milán y Paris Saint-Germain disputó los noventa minutos, pero no logró convertir.

Quien sufrió una dura derrota fue el zaguero central Juan Foyth del Villarreal, que se fue aplastado por 4-0 contra el Borussia Dortmund y lo dejó en la posición 34°, lejos de los puestos de clasificación a la siguiente instancia del torneo de mayor prestigio del continente europeo.

A su vez, el volante ofensivo Claudio Echeverri presenció la sorpresiva victoria del Bayer Leverkusen por 2-0 ante el Manchester City. Sin embargo, el ex River no sumó minutos.KAOYAJhMfFxwXu144ZvNwQ

Por último, quien si se llevó un triunfo dentro de los titulares fue Leonardo Balerdi luego del 2-1 obtenido con el Olympique de Marsella ante el Newcastle. El conjunto francés alcanzó la decimonovena ubicación de la tabla y busca su lugar en los octavos de final del certamen.

