Así les fue a los argentinos en la nueva fecha de Champions League

Por su parte, el Galatasaray del delantero Mauro Icardi cayó como local por 1-0 ante el Union Gilloise de Bélgica. El atacante con pasado en el Inter de Milán y Paris Saint-Germain disputó los noventa minutos, pero no logró convertir.

Quien sufrió una dura derrota fue el zaguero central Juan Foyth del Villarreal, que se fue aplastado por 4-0 contra el Borussia Dortmund y lo dejó en la posición 34°, lejos de los puestos de clasificación a la siguiente instancia del torneo de mayor prestigio del continente europeo.

A su vez, el volante ofensivo Claudio Echeverri presenció la sorpresiva victoria del Bayer Leverkusen por 2-0 ante el Manchester City. Sin embargo, el ex River no sumó minutos.

Por último, quien si se llevó un triunfo dentro de los titulares fue Leonardo Balerdi luego del 2-1 obtenido con el Olympique de Marsella ante el Newcastle. El conjunto francés alcanzó la decimonovena ubicación de la tabla y busca su lugar en los octavos de final del certamen.