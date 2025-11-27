Megacausa por estafa: crecen las denuncias y Storniolo recuperó la libertad

Durante la audiencia, el abogado de Estorniolo, Javier Cámpora, pidió al magistrado que los medios fueran retirados de la sala. Sin embargo, el juez no hizo lugar al planteo y la prensa permaneció presente durante el trámite judicial.

El fiscal explicó por qué pidieron extender la preventiva

El fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Eduardo Gallastegui, confirmó que el Ministerio Público Fiscal había solicitado la prórroga de la preventiva en las mismas condiciones que regían hasta hoy.

En diálogo con la prensa, Gallastegui explicó que el MPF sostuvo que “era necesario hacer esta extensión” por distintos elementos de la investigación. “La fundamos en cuatro o cinco puntos”, detalló el fiscal. “Primero que todo, teniendo en cuenta la cantidad de denuncias, que continúan ingresando en relación a esta misma persona. Como así también el agravamiento propio de la calificación que se realizaba en audiencias anteriores”.

También señaló que la investigación se encuentra en una etapa clave y que una preventiva resultaba adecuada para evitar riesgos procesales: “Todo esto, más la instancia propia de la investigación y las posibilidades de afectar a algún tipo de testigo, es lo que motivó el pedido”.

Las denuncias siguen aumentando

Gallastegui confirmó que el número de damnificados en la megacausa continúa creciendo: “Las denuncias se amplían día a día. La última ingresó hace tres o cuatro días hábiles”.

Según el fiscal, las presentaciones se vinculan a distintos proyectos inmobiliarios atribuidos a Storniolo. “Se recepcionan, se toma conocimiento del tema, se investiga y, en base a eso, se generan o no las ampliaciones”, explicó.

La investigación continuará bajo la órbita de la UFI Delitos Informáticos y Estafas mientras se evalúan nuevas medidas y diligencias pendientes.