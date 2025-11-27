Allanamientos y secuestros por una serie de robos en Albardón
En dos intervenciones en Albardón, la Policía detuvo a un joven tras robar una moto y secuestró armas, ventanas y un compresor en allanamientos vinculados a otros hechos contra la propiedad.
La Policía de San Juan intervino en dos hechos distintos registrados en el departamento Albardón, con un detenido por robo, un vehículo recuperado y diversos elementos secuestrados durante allanamientos vinculados a delitos contra la propiedad.
Un detenido tras una persecución por Ruta 40
El primer episodio ocurrió en la madrugada del 27 de noviembre, cuando tres sujetos que circulaban en una motocicleta por Ruta 40, a la altura del cementerio, intentaron escapar al notar la presencia policial. En su huida abandonaron el rodado, pero uno de ellos fue alcanzado.
El joven, identificado como Reinoso, oriundo de Campo Afuera, “se resistió y agredió a los uniformados con golpes de puño y patadas”, según informaron fuentes policiales. Finalmente fue reducido y trasladado a la Comisaría 18ª.
La moto secuestrada, una Keller 150 c.c., quedó luego vinculada a una denuncia radicada por un vecino del barrio Las Azucenas, quien reconoció el vehículo como propio tras haber reportado su robo horas antes.
Reinoso quedó imputado por el delito de robo y fue puesto a disposición de la UFI de delitos contra la propiedad.
Allanamientos por otros hechos delictivos
El segundo operativo se realizó en Campo Afuera Villicum, donde personal policial, junto a la Unidad de Abordaje Territorial y un ayudante fiscal, concretó tres allanamientos en el marco de investigaciones por delitos contra la propiedad.
Aunque los sospechosos no fueron ubicados, se secuestraron elementos que podrían estar vinculados a hechos denunciados en viviendas del barrio Cura Brochero. Entre lo incautado se encontraron dos ventanales grandes, dos ventanas de aluminio, un compresor color naranja marca Lusqtoff, una escopeta de aire comprimido y un arma de fuego Bersa calibre 22, cargada con siete proyectiles y “apta para su disparo”, según detallaron las autoridades.
La causa continúa en manos de la UFI de delitos contra la propiedad, que ahora deberá determinar la procedencia de los objetos y avanzar con la identificación de los autores.