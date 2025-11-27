Allanamientos y secuestros por una serie de robos en Albardón

image

La moto secuestrada, una Keller 150 c.c., quedó luego vinculada a una denuncia radicada por un vecino del barrio Las Azucenas, quien reconoció el vehículo como propio tras haber reportado su robo horas antes.

Reinoso quedó imputado por el delito de robo y fue puesto a disposición de la UFI de delitos contra la propiedad.

Allanamientos por otros hechos delictivos

El segundo operativo se realizó en Campo Afuera Villicum, donde personal policial, junto a la Unidad de Abordaje Territorial y un ayudante fiscal, concretó tres allanamientos en el marco de investigaciones por delitos contra la propiedad.

image

Aunque los sospechosos no fueron ubicados, se secuestraron elementos que podrían estar vinculados a hechos denunciados en viviendas del barrio Cura Brochero. Entre lo incautado se encontraron dos ventanales grandes, dos ventanas de aluminio, un compresor color naranja marca Lusqtoff, una escopeta de aire comprimido y un arma de fuego Bersa calibre 22, cargada con siete proyectiles y “apta para su disparo”, según detallaron las autoridades.

image

La causa continúa en manos de la UFI de delitos contra la propiedad, que ahora deberá determinar la procedencia de los objetos y avanzar con la identificación de los autores.