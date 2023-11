La campeona Yúdica subirá al ring este sábado en Bs. As.

El combate será el sábado 25 de noviembre, a las 22 horas, en el Polideportivo Diego Armando Maradona, del Partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.

La púgil sanjuanina no ha detenido sus entrenamientos y llega a este compromiso con un impecable estado físico y ya en peso. En relación al mismo, comentó: “Hace pocos días me confirmaron esta pelea; va a ser en categoría Mosca, que tiene un límite 50,800 kg, porque es lo que se consiguió, ya que mi rival tiene esa categoría. La idea era pelear en Mosca o Mínimo, pero no pudimos conseguirlo.