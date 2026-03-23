La Selección argentina tendrá el calendario marcado durante esta semana, en la que jugará con el equipo de Mauritania en el marco de un amistoso internacional que será el primero de los dos que tiene programado el conjunto nacional en la anteúltima fecha FIFA previa al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.
La agenda de la Selección para jugar ante Mauritania y Zambia
Los jugadores de la Selección llegarán este lunes al país y desde el martes comenzarán las prácticas. Argentina enfrentará a los africanos en cancha de Boca.