La agenda de la Selección para jugar ante Mauritania y Zambia

La actividad comenzará este lunes, día en el que los representantes del campeón del Mundo y bicampeón de América estarán llegando al país, ya que la mayoría de los convocados juegan en el fútbol europeo y algunos, entre los que se destaca el astro Lionel Messi, lo hacen en Norteamérica.

Las prácticas del seleccionado comandado por Lionel Scaloni, comenzarán este martes y las mismas serán hasta el jueves 26, todas en horario vespertino en el predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi.