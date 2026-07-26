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Trágico siniestro en RN 20 deja dos muertos en Caucete

Un choque frontal en la Ruta Provincial 20, a la altura de Caucete, terminó en tragedia este domingo, con un hombre y una mujer fallecidos.

Un fatal siniestro vial sacudió la Ruta Provincial 20 en la localidad de Caucete este domingo, resultando en la muerte de dos personas. Las víctimas, identificadas inicialmente como un hombre y una mujer por fuentes policiales y judiciales, circulaban en un vehículo que colisionó frontalmente a la altura del kilómetro 563.

Ante el alerta inicial, la Primera Dotación del cuartel de Bomberos de Caucete y personal de la Comisaría 37ª se desplazaron de urgencia al lugar. Al llegar, encontraron el vehículo completamente destruido a un costado de la banquina. A pesar del rápido despliegue de los equipos de rescate y personal médico, se confirmó el fallecimiento inmediato de ambos ocupantes en el mismo sitio del accidente.

Por el momento, las identidades de las víctimas no han sido dadas a conocer, y se desconoce si otro vehículo estuvo involucrado en el desencadenamiento del fatal desenlace. Las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del siniestro.

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