Trágico siniestro en RN 20 deja dos muertos en Caucete

Ante el alerta inicial, la Primera Dotación del cuartel de Bomberos de Caucete y personal de la Comisaría 37ª se desplazaron de urgencia al lugar. Al llegar, encontraron el vehículo completamente destruido a un costado de la banquina. A pesar del rápido despliegue de los equipos de rescate y personal médico, se confirmó el fallecimiento inmediato de ambos ocupantes en el mismo sitio del accidente.

Por el momento, las identidades de las víctimas no han sido dadas a conocer, y se desconoce si otro vehículo estuvo involucrado en el desencadenamiento del fatal desenlace. Las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del siniestro.