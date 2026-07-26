Un fatal siniestro vial sacudió la Ruta Provincial 20 en la localidad de Caucete este domingo, resultando en la muerte de dos personas. Las víctimas, identificadas inicialmente como un hombre y una mujer por fuentes policiales y judiciales, circulaban en un vehículo que colisionó frontalmente a la altura del kilómetro 563.
Trágico siniestro en RN 20 deja dos muertos en Caucete
Un choque frontal en la Ruta Provincial 20, a la altura de Caucete, terminó en tragedia este domingo, con un hombre y una mujer fallecidos.