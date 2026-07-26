Más de 100 detenciones en el Parque de Mayo: así opera la Brigada Femenina

“Es sumamente importante y más que nada la cercanía con la mujer, por ahí hay mucha gente que se anima a hablar un poquito más con nosotras o los niños se acercan más que nada a las mujeres, a las policías mujeres, a las que andan adentro del parque en bicicleta, así que tenemos una seguridad bastante amplia en ese sector. Actualmente somos 24 chicas, todas mujeres, todas andamos en bicicleta, me incluyo, desde mi jerarquía hacia la última andamos en bicicletas todas... Acá siempre han sido mujeres, nunca ha habido un jefe hombre... Simplemente desde el año 1964, si no me equivoco, participamos de la brigada femenina donde todo incluye mujeres.”

Brigada Femenina: Policía de San Juan

Acondicionamiento físico y preparación para el grupo de contención

Además de las tareas preventivas y el patrullaje constante en el Parque de Mayo, las integrantes son preparadas para conformar un grupo de contención en eventos de gran concurrencia o eventuales disturbios. Para responder a estas exigencias operativas y cuidar la salud de la dotación, cumplen con un esquema semanal de entrenamiento.

“El grupo de contención está a cargo siempre de un oficial, donde hay chicas que han hecho el curso, donde están capacitadas para llevar esta tarea. Está compuesto por el oficial y generalmente entre 8 y 10 policías que van enfrente. Es la contención que tienen en una cancha, en algún disturbio que se pueda llegar a ocasionar donde la primera línea seríamos nosotras, las mujeres.”

“Nos preparamos, tenemos tres días a la semana con actividad física siempre fuera de la dependencia, porque incluimos lo que es pileta en el Palomar e incluimos lo que es acondicionamiento físico, es el acondicionamiento donde se ubica bomberos, ahí está el gimnasio de la institución policial... Más que nada apunto más a eso, al tema mental, que nosotras estemos bien para poder dar un buen resultado, este entrenamiento se hace, aparte de eso se hace por el tema del grupo de contención que nosotros manejamos, donde todas las chicas tienen que estar aptas para esa cierta actividad.”

Liderazgo, relación interna y compromiso social

Respecto a la dinámica de trabajo y su visión al frente de la unidad, la subcomisario Bedoya destacó la búsqueda de unidad dentro del equipo y el compromiso asumido hacia la comunidad sanjuanina.

“Es muy lindo trabajar con mujeres. Trato de que el día a día, más que nada, no me vean como jefa sino como una compañera más. Siempre se los digo, somos todas un grupo. Por más que yo tenga una jerarquía o existan dentro de la institución varias jerarquías, trato que en el momento del trabajo seamos todas unidas y que vamos todas juntas al mismo lugar y tengamos los mismos objetivos... El objetivo que tengo yo para ellas es que todas sean un grupo, que no existan diferencias... A la sociedad en general, de que nosotros estamos para trabajar para ellos, que se sientan seguros, que nosotras estamos en el parque, somos las que ingresamos directamente en bicicleta, que cuidamos mucho a los pequeños, a los niños más que nada, así que que se sientan seguros porque la brigada femenina está.”