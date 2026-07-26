El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, regresó a San Juan este domingo por la tarde para cumplir con la promesa realizada durante el Mundial 2026. El dirigente viajó hasta el santuario de la Difunta Correa, en el paraje caucetero de Vallecito, para expresar su agradecimiento luego de la consagración de la Selección Argentina.
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Promesa cumplida: Chiqui Tapia llevó su ofrenda a la Difunta Correa
El presidente de la AFA llegó a Vallecito para agradecer por el título de la Selección Argentina y dejó un saco como ofrenda en el santuario.