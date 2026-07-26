Promesa cumplida: Chiqui Tapia llevó su ofrenda a la Difunta Correa

Como parte de su muestra de fe, Tapia dejó un saco como ofrenda en el lugar, repitiendo un gesto de gratitud hacia la santa popular que ya había anticipado tras el paso del equipo nacional a las semifinales del certamen ecuménico.

La presencia del titular de la AFA generó sorpresa y conmoción entre los fieles y visitantes que se encontraban en el predio religioso, quienes se acercaron a saludarlo, tomarse fotografías y felicitarlo por el logro conseguido por el seleccionado nacional.