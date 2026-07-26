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Promesa cumplida: Chiqui Tapia llevó su ofrenda a la Difunta Correa

El presidente de la AFA llegó a Vallecito para agradecer por el título de la Selección Argentina y dejó un saco como ofrenda en el santuario.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, regresó a San Juan este domingo por la tarde para cumplir con la promesa realizada durante el Mundial 2026. El dirigente viajó hasta el santuario de la Difunta Correa, en el paraje caucetero de Vallecito, para expresar su agradecimiento luego de la consagración de la Selección Argentina.

Como parte de su muestra de fe, Tapia dejó un saco como ofrenda en el lugar, repitiendo un gesto de gratitud hacia la santa popular que ya había anticipado tras el paso del equipo nacional a las semifinales del certamen ecuménico.

La presencia del titular de la AFA generó sorpresa y conmoción entre los fieles y visitantes que se encontraban en el predio religioso, quienes se acercaron a saludarlo, tomarse fotografías y felicitarlo por el logro conseguido por el seleccionado nacional.

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