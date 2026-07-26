En un partido de dos caras disputado por la fecha 20 de la Primera Nacional, Atlético San Martín sufrió un duro tropiezo en Carlos Casares al caer 2-1 frente a Agropecuario. El equipo conducido por Alejandro Schiapparelli no pudo sostener la ventaja inicial y terminó con las manos vacías y serias dudas en el tramo final del encuentro.
San Martín lo ganaba pero cayó 2-1 ante Agropecuario
El Verdinegro lo ganaba con gol de Nazareno Funez, pero el Sojero se lo dio vuelta con dos penales de Alejandro Gagliardi en el segundo tiempo.