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San Martín lo ganaba pero cayó 2-1 ante Agropecuario

El Verdinegro lo ganaba con gol de Nazareno Funez, pero el Sojero se lo dio vuelta con dos penales de Alejandro Gagliardi en el segundo tiempo.

En un partido de dos caras disputado por la fecha 20 de la Primera Nacional, Atlético San Martín sufrió un duro tropiezo en Carlos Casares al caer 2-1 frente a Agropecuario. El equipo conducido por Alejandro Schiapparelli no pudo sostener la ventaja inicial y terminó con las manos vacías y serias dudas en el tramo final del encuentro.

El conjunto sanjuanino arrancó de la mejor manera e impuso sus condiciones durante el primer tiempo. A los 31 minutos, el goleador Nazareno Funez apareció para poner el 1-0 parcial y darle la tranquilidad al visitante al término de los primeros 45 minutos.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en el complemento. Apenas a los 4 minutos, la orden del árbitro Maximiliano Manduca por una infracción en el área le permitió a Alejandro Gagliardi convertir el 1-1 desde los doce pasos. Con el empate, Agropecuario se adueñó de las acciones frente a un San Martín que no logró resolver las jugadas de contraataque.

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El momento decisivo llegó a los 40 del segundo tiempo, cuando un nuevo forcejeo en el área derivó en un segundo penal para el local y en la expulsión del defensor Julián Marchio por ver la tarjeta roja. Gagliardi ajustó su remate junto al palo izquierdo de Sebastián Díaz Robles para marcar el 2-1 definitivo. Ya en el cierre, sobre los 91 minutos, el propio Díaz Robles contuvo un tercer penal ejecutado por Brian Blando, evitando una caída más abultada.

Pese a la derrota, el equipo de Concepción se ubica en la novena posición de la Zona B, a tres puntos de la zona de Reducido, aunque afectado por la irregularidad de sus últimos resultados.

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