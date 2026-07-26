San Martín lo ganaba pero cayó 2-1 ante Agropecuario

El conjunto sanjuanino arrancó de la mejor manera e impuso sus condiciones durante el primer tiempo. A los 31 minutos, el goleador Nazareno Funez apareció para poner el 1-0 parcial y darle la tranquilidad al visitante al término de los primeros 45 minutos.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en el complemento. Apenas a los 4 minutos, la orden del árbitro Maximiliano Manduca por una infracción en el área le permitió a Alejandro Gagliardi convertir el 1-1 desde los doce pasos. Con el empate, Agropecuario se adueñó de las acciones frente a un San Martín que no logró resolver las jugadas de contraataque.