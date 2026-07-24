Nicolás Otamendi se despidió de la Selección con una emotiva carta

El zaguero recordó que representar al país fue el mayor sueño que le dio el fútbol y aseguró que siempre asumió esa responsabilidad con orgullo. También hizo referencia a la final disputada ante España y al esfuerzo realizado por el plantel pese a no haber podido alcanzar un nuevo título mundial.

“El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo”, señaló.

El reconocimiento al hincha argentino

En otro tramo de la carta, Otamendi agradeció el acompañamiento recibido por parte de los simpatizantes argentinos durante todo su recorrido con la selección.

El defensor destacó el respaldo del público tanto en los momentos de éxito como en los períodos más difíciles y aseguró que el apoyo de los hinchas fue una fuente permanente de motivación para el plantel.

“Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles”, expresó.

Además, sostuvo que el aliento de los fanáticos transformaba cada partido en una experiencia especial para los jugadores. “Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño”, agregó.

Un mensaje para la nueva generación de la selección

El defensor también dedicó unas palabras a los futbolistas que continuarán representando al seleccionado argentino en los próximos años.

En ese sentido, pidió no perder la confianza frente a las dificultades y destacó los valores que, según remarcó, caracterizan a la camiseta argentina.

“Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor”, escribió.

El defensor también dedicó unas palabras a los futbolistas que continuarán representando al seleccionado argentino en los próximos años. (Foto: Reuters)

También los alentó a seguir adelante pese a la derrota sufrida en la final mundialista. “Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes”, afirmó.

Sobre el cierre de la publicación, Otamendi remarcó que su vínculo con la selección permanecerá intacto más allá del final de su carrera internacional y recordó la conquista de la Copa del Mundo obtenida en Qatar.

“Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida”, sostuvo.

Finalmente, concluyó su mensaje con una despedida cargada de emoción: “Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo. Hasta siempre, Selección”.