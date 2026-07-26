La Dirección de Protección Civil emitió el Alerta Meteorológico N° 28/26 para advertir sobre la ocurrencia de viento Zonda durante la tarde de este lunes 27 de julio. El fenómeno afectará principalmente a los sectores de precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Zonda y Ullum.
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Alerta amarilla por viento Zonda: qué departamentos se verán afectados
La Dirección de Protección Civil informó que el fenómeno se registrará durante la tarde de este lunes 27 de julio, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.