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Alerta amarilla por viento Zonda: qué departamentos se verán afectados

La Dirección de Protección Civil informó que el fenómeno se registrará durante la tarde de este lunes 27 de julio, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

La Dirección de Protección Civil emitió el Alerta Meteorológico N° 28/26 para advertir sobre la ocurrencia de viento Zonda durante la tarde de este lunes 27 de julio. El fenómeno afectará principalmente a los sectores de precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Zonda y Ullum.

De acuerdo con el informe bajo Alerta Amarilla, el área será afectada por vientos con velocidades que oscilarán entre los 30 y 45 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar puntualmente los 70 km/h.

Las autoridades advirtieron además que el desarrollo de este fenómeno meteorológico puede generar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa en las zonas alcanzadas.

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