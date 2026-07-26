Alerta amarilla por viento Zonda: qué departamentos se verán afectados

De acuerdo con el informe bajo Alerta Amarilla, el área será afectada por vientos con velocidades que oscilarán entre los 30 y 45 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar puntualmente los 70 km/h.

Las autoridades advirtieron además que el desarrollo de este fenómeno meteorológico puede generar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa en las zonas alcanzadas.