El primer destino de Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026 fue Pujato, su pueblo natal en Santa Fe, donde miles de personas se acercaron a saludarlo y expresarle su cariño y agradecimiento. El sábado a la noche el entrenador de la Selección Argentina puso fin a su estadía en el pueblo.
Scaloni se fue de Pujato y su familia lo comunicó con un curioso cartel en la casa de sus padres
El entrenador de la Selección Argentina, que había regresado a su pueblo natal tras la final del Mundial, partió del mismo este sábado a la noche y dejó una nota escrita a mano en la puerta del hogar.