Scaloni se fue de Pujato y su familia lo comunicó con un curioso cartel en la casa de sus padres

Para comunicar su partida, decidió dejar en la puerta de la casa de sus padres una sencilla carta escrita a mano en una cartulina, que fue documentada por Canal 2 de Pujato. "¡Leo ya se fue anoche! Gracias por tanto cariño", expresó en el mensaje dedicado a todas las personas que tenían pensado acercarse a saludarlo.

La llegada de Scaloni al pueblo cortó con la calma típica de Pujato: durante cinco días el entrenador argentino fue abrazado por su localidad natal, que cuenta con poco más de tres mil habitantes. Cada jornada cientos de fanáticos se acercaban a la casa de sus padres para saludarlo, sacarse una foto o pedirle un autógrafo.