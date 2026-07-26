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Scaloni se fue de Pujato y su familia lo comunicó con un curioso cartel en la casa de sus padres

El entrenador de la Selección Argentina, que había regresado a su pueblo natal tras la final del Mundial, partió del mismo este sábado a la noche y dejó una nota escrita a mano en la puerta del hogar.

El primer destino de Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026 fue Pujato, su pueblo natal en Santa Fe, donde miles de personas se acercaron a saludarlo y expresarle su cariño y agradecimiento. El sábado a la noche el entrenador de la Selección Argentina puso fin a su estadía en el pueblo.

Para comunicar su partida, decidió dejar en la puerta de la casa de sus padres una sencilla carta escrita a mano en una cartulina, que fue documentada por Canal 2 de Pujato. "¡Leo ya se fue anoche! Gracias por tanto cariño", expresó en el mensaje dedicado a todas las personas que tenían pensado acercarse a saludarlo.

La llegada de Scaloni al pueblo cortó con la calma típica de Pujato: durante cinco días el entrenador argentino fue abrazado por su localidad natal, que cuenta con poco más de tres mil habitantes. Cada jornada cientos de fanáticos se acercaban a la casa de sus padres para saludarlo, sacarse una foto o pedirle un autógrafo.

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Durante su estadía, el técnico campeón del mundo con la Albiceleste en 2022 aprovechó para retomar sus hábitos, y recorrió las calles y alrededores del pueblo en bicicleta. También se acercó al club Alumni de Casilda para presenciar un partido de la Liga Casildense ante Sportivo Matienzo, equipo en el que dio sus primeros pasos en el deporte.

Ahora, sin destino confirmado tras su partida de Pujato, lo más probable es que regrese a Mallorca, España, para continuar con su rutina familiar hasta septiembre, cuando deba volver a ponerse el conjunto de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA, que, a la espera de que se defina su futuro, podría ser la última como DT del combinado nacional.

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