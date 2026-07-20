La Selección vuela hacia la Argentina: Messi y De Paul no viajan con la delegación

En principio la AFA no prevé que se realicen festejos oficiales. Tampoco aceptaría la invitación del presidente Javier Milei de visitar la Casa Rosada.

Desde temprano, un fuerte operativo de seguridad rodea la zona de Ezeiza. En las últimas horas, el gobierno nacional convocó a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires para articular un dispositivo conjunto destinado a resguardar la integridad del plantel y de las personas que planeen acercarse a recibir a la delegación.

Una segunda aeronave traslada a las familias de los jugadores en el mismo tramo. El aeropuerto preparó una recepción visible desde el aire: la palabra “¡¡GRACIAS!!” pintada en 150 metros sobre el pasto de la pista de aterrizaje, trabajo que demandó más de 20 latas de pintura, 100 estacas y tres días de labor.

La derrota llegó en el tiempo extra. Ferrán Torres anotó el único gol del partido a los 106 minutos, tras una asistencia de cabeza de Nico Williams que encontró al delantero del Barcelona solo frente al arco. Argentina no registró ningún remate al arco en los 120 minutos del encuentro. El resultado privó a la albiceleste del bicampeonato y le otorgó a España su segundo título mundial, el primero desde Sudáfrica 2010.

Messi disputó su partido número 33 en Copas del Mundo y marcó un récord absoluto en la historia del torneo. De Paul, que había perdido la titularidad en las últimas rondas del torneo, fue sustituido durante el encuentro por Giuliano Simeone. Tras el pitazo final, ambos se acercaron a la tribuna argentina para saludar a los hinchas; el mediocampista, con lágrimas, pidió disculpas a los fanáticos por no haber logrado el bicampeonato.

El futuro del entrenador Lionel Scaloni al frente del equipo quedó en suspenso. “Cumpliré el contrato y después veo”, dijo al término de la competencia, en referencia al vencimiento de su vínculo en diciembre. En la conferencia de prensa posterior a la final, Scaloni se quebró al hablar de su experiencia como técnico del seleccionado y debió abandonar la sala.

El comunicado completo de la AFA

“La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026.

En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final.

El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro del campo y todos los integrantes de la delegación tuvieron el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar.

Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán."