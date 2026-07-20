Gracias por todo: La Selección volvió al país y una multitud los recibió con festejos en Ezeiza

Los primeros en bajar fueron el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el capitán Nicolás Otamendi —ante la ausencia de Lionel Messi— y el entrenador Lionel Scaloni. Detrás lo hicieron Emiliano "Dibu" Martínez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Marcos Senesi, Facundo Medina, José Manuel López y Nicolás González, entre otros

A diferencia de la multitudinaria celebración de diciembre de 2022, esta vez no hubo caravana ni festejos oficiales.

Tras una decisión consensuada por los propios futbolistas durante la noche posterior a la final perdida ante España, el plantel se trasladó directamente desde el aeropuerto al predio Lionel Andrés Messi que la AFA posee en Ezeiza para reencontrarse con sus familias.

Una segunda aeronave había arribado horas antes con los familiares de los jugadores, quienes aguardaban el reencuentro en el complejo deportivo.

Los que no regresaron

No todos los integrantes de la Selección volvieron al país. Lionel Messi y Rodrigo De Paul viajaron directamente a Miami. En el caso del capitán argentino, se espera que en los próximos días regrese a Rosario para pasar tiempo junto a su familia antes de reincorporarse a Inter Miami.

Por su parte, Julián Álvarez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz y Juan Musso emprendieron viaje directamente hacia Europa para reincorporarse a sus respectivos clubes.

Antes del aterrizaje, el aeropuerto había preparado un gesto especial para la delegación argentina. Sobre uno de los sectores de la pista podía leerse un enorme "¡¡GRACIAS!!", pintado a lo largo de 150 metros como homenaje al recorrido realizado por el equipo de Lionel Scaloni.

Mientras tanto, cientos de hinchas permanecieron durante horas bajo la lluvia y el frío esperando el paso del micro que trasladó al plantel, con banderas, camisetas y carteles dedicados especialmente a Lionel Messi.

Sin feriado y sin celebración oficial

Aunque en las horas posteriores a la final se evaluó la posibilidad de realizar algún reconocimiento oficial, finalmente no habrá feriado nacional ni festejos organizados por la AFA.

La dirigencia del fútbol argentino optó por un regreso discreto para un plantel que, pese a no poder defen

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der la corona obtenida en Qatar 2022, volvió a ubicarse entre los dos mejores seleccionados del planeta y cerró otro Mundial con una campaña que lo depositó nuevamente en una final.