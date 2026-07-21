"Dibu" Martínez analiza su continuidad en la Selección

“La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, dijo en su posteo y sumó: “Lo siento mucho realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.

En ese sentido, lamentó: “Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”.

Argentina llegó hasta el final del encuentro con chances de forzar los penales: una volea de Giuliano Simeone se marchó por encima del travesaño y Pau Cubarsí le negó el tanto sobre la línea a Marcos Senesi. Ferrán Torres marcó a los 105 minutos tras una participación estelar de Martínez durante todo el partido. Así, España se llevó la victoria.

Consumada la derrota, Lionel Messi permaneció en el campo, se sentó en el césped, se quitó los botines y las medias, y se mantuvo con la mirada fija durante varios minutos. Al recibir la medalla de subcampeón, las lágrimas le corrieron por el rostro mientras el estadio, repleto de argentinos, no dejaba de cantar. Dibu fue otro de los jugadores que no pudo contener el dolor y el llanto.

El posteo del arquero del Aston Villa de Inglaterra estuvo acompañado por cinco imágenes de distintos momentos posteriores a la final y durante la Copa del Mundo. En la primera fotografía se observa a Martínez besando la medalla de subcampeón durante la ceremonia de premiación. La segunda foto muestra su locker en el vestuario, con detalles como un peluche de sus hijos con un rosario, una foto de su familia y una mini réplica de la Copa del Mundo, mientras que la tercera lo retrata junto a sus colegas Juan Musso, Gerónimo Rulli y el entrenador de arqueros del seleccionado, Martín Tocalli.

La cuarta imagen refleja al plantel completo de la Selección Argentina mirando a la hinchada albiceleste que continuó alentando tras la derrota. Finalmente, la quinta foto exhibe a Dibu Martínez llorando en el banco de suplentes.

La actuación de Martínez en la final fue nuevamente determinante. Durante el partido ante España, el arquero evitó una diferencia mayor con varias atajadas. A pesar de sus intervenciones, un gol en el tiempo suplementario privó a la Argentina de retener el título conseguido en Qatar 2022. “Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, expresó en su mensaje en las redes sociales.

La incertidumbre sobre el futuro de Dibu Martínez planteada por el propio futbolista en la Selección se suma al proceso de recambio que atravesará el equipo de cara al próximo Mundial, que se llevará adelante en España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay.

La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, debe afrontar en los próximos meses el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2030. La posible ausencia de Martínez modificaría el panorama en el arco argentino, que en los últimos años tuvo a uno de sus máximos referentes bajo los tres palos.