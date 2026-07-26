Martín León y María Emilia Antille se consagraron en los 42K de la Maratón

La jornada deportiva también premió a los mejores clasificados en el resto de las categorías trazadas sobre el circuito provincial:

5 Kilómetros: César Siares obtuvo el primer puesto en hombres, mientras que Betina Montaña se consagró ganadora en la rama femenina.

10 Kilómetros: Juan Manuel Fernández se quedó con el triunfo en la clasificación masculina y Gabriela Álamo fue la vencedora entre las damas.

La llegada de los competidores contó con un importante marco de público compuesto por familiares, atletas y espectadores que acompañaron el desarrollo de una de las competencias más relevantes del calendario deportivo sanjuanino.