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Martín León y María Emilia Antille se consagraron en los 42K de la Maratón

Martín León y María Emilia Antille se impusieron en la prueba principal de los 42 kilómetros. El evento culminó frente al Centro Cívico con un gran marco de público.

La décima edición de la Maratón Internacional de San Juan consagró este domingo a sus máximos ganadores en la prueba madre de los 42 kilómetros. El atleta chubutense Martín León cruzó en primer lugar la meta sobre avenida Ignacio de la Roza, frente al Centro Cívico, registrando un tiempo cercano a las 2 horas y 30 minutos. Por su parte, la santafesina María Emilia Antille fue la primera mujer en completar el recorrido, adjudicándose la victoria en la clasificación general femenina de la máxima distancia.

La jornada deportiva también premió a los mejores clasificados en el resto de las categorías trazadas sobre el circuito provincial:

  • 5 Kilómetros: César Siares obtuvo el primer puesto en hombres, mientras que Betina Montaña se consagró ganadora en la rama femenina.

  • 10 Kilómetros: Juan Manuel Fernández se quedó con el triunfo en la clasificación masculina y Gabriela Álamo fue la vencedora entre las damas.

La llegada de los competidores contó con un importante marco de público compuesto por familiares, atletas y espectadores que acompañaron el desarrollo de una de las competencias más relevantes del calendario deportivo sanjuanino.

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