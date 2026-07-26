La décima edición de la Maratón Internacional de San Juan consagró este domingo a sus máximos ganadores en la prueba madre de los 42 kilómetros. El atleta chubutense Martín León cruzó en primer lugar la meta sobre avenida Ignacio de la Roza, frente al Centro Cívico, registrando un tiempo cercano a las 2 horas y 30 minutos. Por su parte, la santafesina María Emilia Antille fue la primera mujer en completar el recorrido, adjudicándose la victoria en la clasificación general femenina de la máxima distancia.
Martín León y María Emilia Antille se consagraron en los 42K de la Maratón
Martín León y María Emilia Antille se impusieron en la prueba principal de los 42 kilómetros. El evento culminó frente al Centro Cívico con un gran marco de público.