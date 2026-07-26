Una pareja perdió la vida trágicamente durante la madrugada de este domingo tras sufrir un violento siniestro vial sobre la RN 20, a unos 700 metros al este del puente de Caucete. Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades judiciales como Federico Ponce, quien conducía el vehículo, y Emilce Díaz, quien viajaba como acompañante.
Identificaron a la pareja que murió al chocar contra una pilastra en la RN 20
Federico Ponce y Emilce Díaz fallecieron de forma inmediata tras perder el control de su utilitario a 700 metros del puente de Caucete. Investigan las causas del trágico vuelco.