Identificaron a la pareja que murió al chocar contra una pilastra en la RN 20

El hecho ocurrió alrededor de las 05 horas, cuando ambos circulaban de oeste a este a bordo de un utilitario Peugeot Partner. Por motivos que se encuentran bajo investigación, el conductor perdió el control del rodado e impactó de lleno contra una pilastra y un árbol. Tras las colisiones, el vehículo terminó volcando y quedando en la parte baja al costado de la traza vial.

Producto de la gravedad de los impactos, los dos ocupantes fallecieron de forma inmediata en el lugar del accidente, según constataron los médicos del Servicio de Urgencias 107 que acudieron a la emergencia.