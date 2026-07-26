La Municipalidad de la Ciudad de San Juan acompañó la décima edición de la Maratón Internacional de San Juan mediante diversas intervenciones artísticas y culturales dispuestas a lo largo del circuito. La iniciativa buscó integrar el deporte con la cultura para alentar a los corredores y ofrecer un punto de encuentro para vecinos y familias.
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Capital acompañó la Maratón Internacional de San Juan con intervenciones artísticas
Artistas y alumnos de talleres culturales municipales le pusieron música, danza y color al recorrido para alentar a miles de atletas durante la competencia.