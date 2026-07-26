Capital acompañó la Maratón Internacional de San Juan con intervenciones artísticas

Durante el trayecto, profesores, artistas y alumnos de los talleres culturales municipales presentaron espectáculos de percusión, tango, folclore, así como muestras de las disciplinas de español y árabe.

La intendente Susana Laciar recorrió los diferentes puntos de intervención, compartió las actividades con el público y acompañó el desarrollo de la prueba. Desde el municipio destacaron la importancia de estas acciones para promover el acceso a la cultura, revalorizar el talento local y acompañar los eventos deportivos de la provincia.