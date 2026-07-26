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Capital acompañó la Maratón Internacional de San Juan con intervenciones artísticas

Artistas y alumnos de talleres culturales municipales le pusieron música, danza y color al recorrido para alentar a miles de atletas durante la competencia.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan acompañó la décima edición de la Maratón Internacional de San Juan mediante diversas intervenciones artísticas y culturales dispuestas a lo largo del circuito. La iniciativa buscó integrar el deporte con la cultura para alentar a los corredores y ofrecer un punto de encuentro para vecinos y familias.

Durante el trayecto, profesores, artistas y alumnos de los talleres culturales municipales presentaron espectáculos de percusión, tango, folclore, así como muestras de las disciplinas de español y árabe.

La intendente Susana Laciar recorrió los diferentes puntos de intervención, compartió las actividades con el público y acompañó el desarrollo de la prueba. Desde el municipio destacaron la importancia de estas acciones para promover el acceso a la cultura, revalorizar el talento local y acompañar los eventos deportivos de la provincia.

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