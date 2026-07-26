Duro golpe para Boca: cayó 3-0 frente a Deportivo Riestra en el debut del Clausura

El encuentro tuvo un condimento histórico: fue la primera vez que Boca visitó el Estadio Guillermo Laza desde la llegada de Riestra a la máxima categoría.

Los dos antecedentes previos se habían jugado en La Bombonera, con un saldo favorable para los de La Boca: empate 1-1 en la Liga Profesional 2024 y triunfo xeneize 1-0 en el arranque del Apertura 2026 (en 2025 no se enfrentaron al integrar zonas opuestas).