El Estadio Guillermo Laza fue el escenario donde Deportivo Riestra goleó 3-0 a Boca Juniors en la puesta en marcha de ambos en su camino en el Torneo Clausura 2026, con el "Xeneize" con la mente, en parte, en la revancha por los playoffs de la Copa Sudamericana.
Duro golpe para Boca: cayó 3-0 frente a Deportivo Riestra en el debut del Clausura
Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz marcaron los goles del Malevo. El Xeneize, con un equipo alternativo dispuesto por Arruabarrena, arrancó con el pie izquierdo el torneo.