Boca recibió una sanción tras el partido ante River

Por fortuna, la rápida intervención del personal evitó que la situación pasara a mayores y que se produjera un incendio incontrolable dentro de La Bombonera. Aun así, el episodio encendió las alarmas dentro del club y de los organismos de seguridad, que evaluarán nuevas disposiciones para garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse en los próximos partidos.

Hasta el momento, la dirigencia de Boca Juniors no realizó declaraciones oficiales sobre la decisión adoptada por el Comité de Seguridad. Sin embargo, puertas adentro, la medida generó sorpresa y cierta preocupación por el impacto que podría tener en la relación con los hinchas. En el club entienden que deberán cumplir con las disposiciones vigentes y aguardan una reunión con las autoridades para conocer en detalle los alcances de la restricción y las condiciones para su eventual levantamiento.

En el plano deportivo, la restricción llega en un contexto clave: el próximo partido de Boca como local será el domingo 16 de noviembre frente a Tigre, en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura. El encuentro no solo definirá posiciones dentro de la tabla, sino que marcará el regreso del equipo a su casa en un clima atípico, con tribunas sin el habitual color azul y oro que caracteriza cada presentación en La Bombonera.

El desafío para el “Xeneize” será doble: buscar un triunfo que lo mantenga en la pelea deportiva y adaptarse a un contexto inusual en su estadio. Sin el color de las banderas, La Bombonera vivirá un partido distinto, en el que la prioridad será garantizar la seguridad y evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo a los espectadores.

El hincha que entró al campo de juego recibió una dura sanción

El Comité de Seguridad de la Ciudad resolvió este martes que Uriel Hamra, el hincha que ingresó al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico entre Boca y River y fue agredido por Maximiliano Salas, tendrá prohibido el ingreso a los estadios por dos años.

La sanción, aplicada en el marco del programa Tribuna Segura, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se dictó luego de que el simpatizante xeneize violara los artículos 111 (ingresar al recinto sin la debida autorización) y 119 (incitar al desorden).

De este modo, el Comité impuso la máxima sanción posible en CABA en casos de derecho de admisión: Hamra no podrá presenciar encuentros en vivo desde la cancha durante dos años.