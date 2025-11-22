"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Molina

Molina: más de 55 mil personas usaron el transporte en dos noches de FNS

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, visitó el stand de Canal 8 y detalló el operativo especial que movilizó a decenas de miles de sanjuaninos hacia la FNS 2025.

La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol volvió a mostrar una fuerte respuesta del público y del sistema de transporte dispuesto por el Gobierno provincial. En su visita al stand de Canal 8, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, evaluó el funcionamiento del operativo y dio detalles del dispositivo que viene acompañando cada jornada.

Molina explicó que el esquema especial comprende colectivos, taxis y remises con áreas exclusivas de ascenso y descenso. Según sostuvo, este año se incorporaron más unidades que en la edición anterior y actualmente hay 100 colectivos operando desde 23 puntos de la provincia, con tiempos de viaje que no superan los 20 a 25 minutos.

El funcionario detalló que en la primera noche de la FNS se trasladaron cerca de 20.000 personas, mientras que en la segunda jornada la cifra se elevó a entre 30.000 y 35.000 usuarios. Para este viernes, adelantó que la demanda fue “el doble” respecto al día previo, algo que —remarcó— se percibe al observar la ocupación del predio.

Te puede interesar...

Además, confirmó que el servicio continuará este sábado con la misma modalidad, desde las 18 y hasta la finalización de los espectáculos. Indicó que los colectivos permanecen en funcionamiento “hasta que se cierran los portones”, garantizando el regreso de todos los asistentes.

Consultado por su mirada personal sobre la fiesta, Molina señaló que su trabajo lo mantiene concentrado en el operativo externo, donde participan entre 50 y 60 empleados de la Secretaría entre fiscalizadores y personal de control. Sin embargo, destacó la pista de educación vial para niños instalada por el área y la presencia de escenarios interiores donde se presentan artistas locales.

Antes de despedirse, valoró el interés del público y el acompañamiento de los sanjuaninos que eligieron el transporte público durante las tres noches de la celebración.

Temas

Te puede interesar