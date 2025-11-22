Molina: más de 55 mil personas usaron el transporte en dos noches de FNS

Además, confirmó que el servicio continuará este sábado con la misma modalidad, desde las 18 y hasta la finalización de los espectáculos. Indicó que los colectivos permanecen en funcionamiento “hasta que se cierran los portones”, garantizando el regreso de todos los asistentes.

Consultado por su mirada personal sobre la fiesta, Molina señaló que su trabajo lo mantiene concentrado en el operativo externo, donde participan entre 50 y 60 empleados de la Secretaría entre fiscalizadores y personal de control. Sin embargo, destacó la pista de educación vial para niños instalada por el área y la presencia de escenarios interiores donde se presentan artistas locales.

Antes de despedirse, valoró el interés del público y el acompañamiento de los sanjuaninos que eligieron el transporte público durante las tres noches de la celebración.