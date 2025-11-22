La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol volvió a mostrar una fuerte respuesta del público y del sistema de transporte dispuesto por el Gobierno provincial. En su visita al stand de Canal 8, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, evaluó el funcionamiento del operativo y dio detalles del dispositivo que viene acompañando cada jornada.
Molina: más de 55 mil personas usaron el transporte en dos noches de FNS
El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, visitó el stand de Canal 8 y detalló el operativo especial que movilizó a decenas de miles de sanjuaninos hacia la FNS 2025.