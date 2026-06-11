Insólito: Boca y River jugarán por la Copa Argentina durante la disputa del Mundial

La misma se dio luego de que los clubes mencionados optaran por posponer sus enfrentamientos al encontrarse durante la definición de las copas internacionales, mientras que en Racing se trató de un pedido dirigencial para poder transitar de mejor manera la salida del entrenador Gustavo Costas.

En este contexto, Boca jugará con Sarmiento el jueves 16 de junio, mientras que River lo hará ante Aldosivi, el viernes 17. Además, Racing se medirá con Defensa y Justicia el 16, mismo día que Independiente Rivadavia con Tigre, y San Lorenzo enfrentará a Deportivo Riestra el 17 de junio.

Las fechas se sitúan entre medio de la disputa de las semifinales de la Copa del Mundo y los partidos posteriores, por el tercer puesto y por el campeonato, por lo que los simpatizantes no deberán optar por ver a sus clubes o continuar el seguimiento del Mundial.

De todas formas, esto puede traer un problema para los clubes, que no podrán contar con futbolistas cuyas selecciones puedan alcanzar los partidos decisivos por el podio de la Copa del Mundo. Además, quienes caigan eliminados con anterioridad no podrán sumarse a sus respectivas pretemporadas con normalidad, al contar con mayor carga de partidos que el resto de sus compañeros.

Entre los ocho clubes que deberán jugar durante el Mundial, que también tendrán que anticipar el comienzo de los preparativos habituales previos a la competencia, se encuentran ocho jugadores convocados a la Copa del Mundo.

En Boca el único citado es el mediocampista Leandro Paredes, con la Selección argentina, mientras que en River el entrenador Lionel Scaloni convocó al lateral Gonzalo Montiel, así como también el defensor Matías Viña irá con Uruguay, los mediocampistas Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero con Colombia y el enganche Kendry Páez, citado por Ecuador.

Además, en San Lorenzo fue convocado el destacado guardameta paraguayo Orlando Gill, país que también citó al delantero Álex Arce, de Independiente Rivadavia. Por su lado, Racing, Tigre, Sarmiento, Aldosivi y Defensa y Justicia no cuentan con futbolistas llamados para participar en el Mundial en disputa.