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Maratón Internacional de San Juan: las mejores fotos de una fiesta atlética récord

Más de 4.500 corredores colmaron las calles sanjuaninas en la 10° edición del evento que unió diques, valles y la Ciudad.

La 10° edición de la Maratón Internacional de San Juan se consolidó este domingo como una auténtica fiesta del deporte regional e internacional. Con un récord que superó los 4.500 atletas en pista, la competencia vistió de color, esfuerzo y superación las principales arterias y paisajes emblemáticos de la provincia.

La largada de los 42 kilómetros tuvo como imponente marco natural el Dique Punta Negra, desde donde la marea de corredores emprendió el trayecto atravesando el departamento Zonda, ingresando a Rivadavia y culminando en el corazón de la Capital sanjuanina.

Un recorrido icónico de alcance global

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El certamen contó con atletas locales provenientes de los distintos departamentos sanjuaninos, junto a delegaciones del resto de la Argentina y corredores internacionales que llegaron a la provincia atraídos por la exigencia técnica del circuito y la belleza del paisaje precordillerano.

Además de la prueba madre de 42K, la jornada incluyó las distancias de 21K, 10K y 5K, permitiendo la participación de deportistas profesionales, aficionados y familias enteras que acompañaron el recorrido desde las primeras horas de la mañana.

Postales de una jornada histórica

Las imágenes del evento reflejan la diversidad y el clima festivo que se vivió en cada tramo del trazado: desde la postal del amanecer sobre el espejo de agua en Punta Negra hasta el acompañamiento del público sobre las avenidas céntricas para alentar a los competidores en su llegada a la meta.

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