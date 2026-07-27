Maratón Internacional de San Juan: las mejores fotos de una fiesta atlética récord

El certamen contó con atletas locales provenientes de los distintos departamentos sanjuaninos, junto a delegaciones del resto de la Argentina y corredores internacionales que llegaron a la provincia atraídos por la exigencia técnica del circuito y la belleza del paisaje precordillerano.

Además de la prueba madre de 42K, la jornada incluyó las distancias de 21K, 10K y 5K, permitiendo la participación de deportistas profesionales, aficionados y familias enteras que acompañaron el recorrido desde las primeras horas de la mañana.

Postales de una jornada histórica

Las imágenes del evento reflejan la diversidad y el clima festivo que se vivió en cada tramo del trazado: desde la postal del amanecer sobre el espejo de agua en Punta Negra hasta el acompañamiento del público sobre las avenidas céntricas para alentar a los competidores en su llegada a la meta.