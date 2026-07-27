La 10° edición de la Maratón Internacional de San Juan se consolidó este domingo como una auténtica fiesta del deporte regional e internacional. Con un récord que superó los 4.500 atletas en pista, la competencia vistió de color, esfuerzo y superación las principales arterias y paisajes emblemáticos de la provincia.
Maratón Internacional de San Juan: las mejores fotos de una fiesta atlética récord
Más de 4.500 corredores colmaron las calles sanjuaninas en la 10° edición del evento que unió diques, valles y la Ciudad.