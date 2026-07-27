Un incendio provocado por un cortocircuito destruyó parte de una vivienda

De acuerdo con el informe brindado por los bomberos, las primeras pericias indican que el fuego se habría iniciado a raíz de un cortocircuito en la habitación matrimonial. Las llamas luego se extendieron hacia el baño, provocando importantes daños en ambos ambientes.

Tras varios minutos de trabajo, el personal logró contener y extinguir el incendio, evitando que alcanzara el resto de la vivienda. Afortunadamente, no hubo personas heridas ni víctimas fatales.

Como consecuencia del siniestro, la habitación matrimonial y el baño sufrieron daños totales, mientras que el resto de la estructura quedó comprometida por la acción del fuego, por lo que la vivienda resultó inhabitable.

Desde Bomberos Voluntarios de Santa Lucía destacaron la rápida respuesta del personal, que permitió rescatar a toda la familia y controlar el incendio antes de que las consecuencias fueran aún más graves.