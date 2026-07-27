Momentos de tensión se vivieron durante la tarde de este lunes en el departamento Santa Lucía, cuando un incendio afectó una vivienda ubicada en el asentamiento Pedro Echagüe. La rápida intervención de los Bomberos Voluntarios permitió rescatar a una familia y controlar las llamas antes de que el fuego se propagara por completo.
Un incendio provocado por un cortocircuito destruyó parte de una vivienda
El fuego se desató en una vivienda ubicada en el asentamiento Pedro Echagüe. Bomberos Voluntarios lograron rescatar a una familia integrada por cinco personas y evitar que las llamas provocaran consecuencias aún mayores.