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Un incendio provocado por un cortocircuito destruyó parte de una vivienda

El fuego se desató en una vivienda ubicada en el asentamiento Pedro Echagüe. Bomberos Voluntarios lograron rescatar a una familia integrada por cinco personas y evitar que las llamas provocaran consecuencias aún mayores.

Momentos de tensión se vivieron durante la tarde de este lunes en el departamento Santa Lucía, cuando un incendio afectó una vivienda ubicada en el asentamiento Pedro Echagüe. La rápida intervención de los Bomberos Voluntarios permitió rescatar a una familia y controlar las llamas antes de que el fuego se propagara por completo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16, detrás del lote 54 y al costado de las vías, en el sector 2 del asentamiento. La emergencia fue advertida mediante un llamado telefónico que alertó sobre un incendio en una vivienda, lo que motivó el inmediato desplazamiento de personal del Cuartel 5 de Bomberos Voluntarios de Santa Lucía.

Al llegar al lugar, los efectivos asistieron y pusieron a salvo al hombre que había realizado el llamado de auxilio, a su esposa y a sus tres hijos, de 9 y 5 años, y una bebé de apenas 7 meses.

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De acuerdo con el informe brindado por los bomberos, las primeras pericias indican que el fuego se habría iniciado a raíz de un cortocircuito en la habitación matrimonial. Las llamas luego se extendieron hacia el baño, provocando importantes daños en ambos ambientes.

Tras varios minutos de trabajo, el personal logró contener y extinguir el incendio, evitando que alcanzara el resto de la vivienda. Afortunadamente, no hubo personas heridas ni víctimas fatales.

Como consecuencia del siniestro, la habitación matrimonial y el baño sufrieron daños totales, mientras que el resto de la estructura quedó comprometida por la acción del fuego, por lo que la vivienda resultó inhabitable.

Desde Bomberos Voluntarios de Santa Lucía destacaron la rápida respuesta del personal, que permitió rescatar a toda la familia y controlar el incendio antes de que las consecuencias fueran aún más graves.

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