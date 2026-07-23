Con asistencia de Paredes, Boca ganó pero dejó la serie abierta ante O'Higgins

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Más tarde apareció el arquero Álvaro Montero, una de las figuras del encuentro, para contener un peligroso remate de Martín Sarrafiore y evitar la caída de su arco.

Después de superar ese tramo complicado, Boca empezó a encontrar espacios con Paredes como conductor. El mediocampista manejó los tiempos del partido y fue creciendo hasta convertirse en el dueño del juego. Esa mejoría terminó reflejándose en el gol de Merentiel, que le permitió al conjunto local irse al descanso con ventaja.

En el complemento, Boca dominó casi por completo las acciones. Aprovechó el desgaste físico del conjunto chileno y acumuló situaciones para ampliar la diferencia. Sebastián Villa mostró desequilibrio por la banda izquierda, Ascacíbar estuvo cerca con un cabezazo y Alan Velasco también tuvo una ocasión clara, pero entre las malas definiciones y las respuestas del arquero Omar Carabalí, el segundo gol nunca llegó.

¡ENORME ATAJADA DE MONTERO PARA EVITAR EL GOL DE SARRAFIORE PARA O’HIGGINS!



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Los cambios de Lucas Bovaglio revitalizaron a O'Higgins en el tramo final. El equipo chileno adelantó sus líneas e intentó buscar el empate, aunque sin generar demasiado peligro sobre el arco defendido por Montero.

Uno de los focos de la noche también estuvo sobre Sebastián Villa. En su primer partido oficial en La Bombonera tras regresar al club, el delantero colombiano recibió una mezcla de silbidos, aplausos e indiferencia cuando fue presentado por la voz del estadio. Ya durante el juego, algunos buenos desbordes comenzaron a cambiar el clima y terminó dejando una correcta imagen antes de ser reemplazado por Kevin Zenón en los minutos finales.

Con el triunfo, Boca llegará con ventaja al desquite que se jugará el próximo jueves en el estadio El Teniente de Rancagua. Sin embargo, el desarrollo del partido dejó una sensación clara: el Xeneize tuvo todo para viajar con una diferencia mucho más amplia, pero la falta de contundencia mantuvo con vida a un rival que buscará revertir la serie en su casa.

"ERA LO QUE QUERÍA, ESTAR A DISPOSICIÓN DEL ENTRENADOR".



Leandro Paredes, un capitán con todas las letras. pic.twitter.com/cpD1q31a8f — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) July 24, 2026

El ganador de la llave avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ya espera Recoleta de Paraguay. Antes de viajar a Chile, Boca volverá a enfocarse en el Torneo Clausura, ya que este domingo visitará a Deportivo Riestra.