El robo duró apenas unos minutos, pero dejó importantes daños en un comercio de Rawson y movilizó a la Policía. Un joven de 18 años fue detenido este lunes por la mañana luego de romper la vidriera de un local de ropa, llevarse decenas de prendas y escapar con el botín. La rápida intervención de los efectivos permitió recuperarlo todo antes de que pudiera desaparecer.
Un joven rompió una vidriera de un local para robar y fue detenido con la ropa puesta
Un joven de 18 años fue detenido en Rawson tras romper la vidriera de un comercio de indumentaria y llevarse decenas de prendas. La Policía logró interceptarlo a pocas cuadras con parte de la ropa en una bolsa y otra ya colocada sobre su cuerpo.