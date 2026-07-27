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Un joven rompió una vidriera de un local para robar y fue detenido con la ropa puesta

Un joven de 18 años fue detenido en Rawson tras romper la vidriera de un comercio de indumentaria y llevarse decenas de prendas. La Policía logró interceptarlo a pocas cuadras con parte de la ropa en una bolsa y otra ya colocada sobre su cuerpo.

El robo duró apenas unos minutos, pero dejó importantes daños en un comercio de Rawson y movilizó a la Policía. Un joven de 18 años fue detenido este lunes por la mañana luego de romper la vidriera de un local de ropa, llevarse decenas de prendas y escapar con el botín. La rápida intervención de los efectivos permitió recuperarlo todo antes de que pudiera desaparecer.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.17 en el local de indumentaria MA Black, ubicado en la esquina de Superiora y Pasaje Patria. Según informaron fuentes policiales y judiciales, el propietario del comercio, Marcelo Javier Avallay, alertó a los efectivos de la Policía Comunal de Rawson tras descubrir que un delincuente había destrozado la vidriera utilizando piedras y un palo para extraer la mercadería exhibida.

Con la descripción aportada por el comerciante, los uniformados iniciaron un recorrido por la zona y localizaron al sospechoso a pocas cuadras. El joven llevaba una bolsa de consorcio con la inscripción "Rawson Gobierno" y una mochila cargadas con prendas de vestir y perchas. Además, al momento de la aprehensión ya vestía siete de las prendas que, según la investigación, acababa de sustraer del negocio.

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El detenido fue identificado como Braian Daniel Delgado, de 18 años, domiciliado en el barrio Huarpe, en Pocito.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró 48 prendas de vestir, además de 32 perchas, recuperando la totalidad de la mercadería denunciada como robada. El comerciante reconoció inmediatamente cada uno de los elementos como pertenecientes a su local.

El episodio representa un nuevo golpe para MA Black, un comercio que, según indicaron fuentes vinculadas al caso, ya había sufrido otro hecho delictivo similar en las últimas semanas. Si bien en esta oportunidad la mercadería pudo recuperarse por completo, el propietario deberá afrontar nuevamente los costos de reparación de la vidriera y del frente del local.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad. Tras la intervención del ayudante fiscal David Peña y por disposición de la fiscal Virginia Branca, se inició el procedimiento especial de Flagrancia por el presunto delito de robo. Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir cómo ocurrió el hecho y determinar si el joven actuó solo o contó con algún tipo de apoyo.

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