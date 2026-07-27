Un joven rompió una vidriera de un local para robar y fue detenido con la ropa puesta

El detenido fue identificado como Braian Daniel Delgado, de 18 años, domiciliado en el barrio Huarpe, en Pocito.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró 48 prendas de vestir, además de 32 perchas, recuperando la totalidad de la mercadería denunciada como robada. El comerciante reconoció inmediatamente cada uno de los elementos como pertenecientes a su local.

El episodio representa un nuevo golpe para MA Black, un comercio que, según indicaron fuentes vinculadas al caso, ya había sufrido otro hecho delictivo similar en las últimas semanas. Si bien en esta oportunidad la mercadería pudo recuperarse por completo, el propietario deberá afrontar nuevamente los costos de reparación de la vidriera y del frente del local.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad. Tras la intervención del ayudante fiscal David Peña y por disposición de la fiscal Virginia Branca, se inició el procedimiento especial de Flagrancia por el presunto delito de robo. Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir cómo ocurrió el hecho y determinar si el joven actuó solo o contó con algún tipo de apoyo.