San Juan vivirá una semana a puro automovilismo con ACTC Educación

La primera jornada estará dedicada a la mecánica de los autos de competición. Los estudiantes podrán descubrir cómo se prepara un Turismo Carretera, conocer el funcionamiento de sus principales componentes y aprender conceptos vinculados a suspensiones, cajas de velocidad, diferenciales, frenos, chasis, aerodinámica e ingeniería de pista.

Las capacitaciones estarán a cargo de los ingenieros Sergio Pendás y Pedro Viglietti, quienes explicarán cada uno de estos aspectos utilizando un verdadero auto de Turismo Carretera.

Uno de los grandes atractivos será la presencia del Ford Mustang que conduce Emiliano Spataro, vehículo que permitirá observar de cerca cómo está construido un auto de la categoría más importante del país.

Además, el piloto sanjuanino Tobías Martínez compartirá su experiencia dentro del Turismo Carretera y explicará cómo influyen la preparación física, la seguridad y el trabajo en equipo para competir al máximo nivel.La segunda jornada cambiará el foco hacia la seguridad vial bajo el lema "Educando a los conductores del futuro".

Durante la capacitación se abordarán temas relacionados con la prevención de siniestros viales, los factores de riesgo al conducir, los sistemas de seguridad activa y pasiva, los puntos ciegos y la forma de actuar frente a una emergencia.

También habrá estaciones prácticas y simulaciones que permitirán a los estudiantes experimentar distintas situaciones de manejo y comprender cómo muchas de las medidas de seguridad que hoy utilizan los vehículos de calle nacieron en el automovilismo.

En esta actividad participará el piloto de Turismo Carretera Germán Todino, quien explicará cómo se aplican esas normas dentro de un auto de competición y cuál es la importancia de trasladarlas a la conducción cotidiana.

Uno de los principales objetivos de ACTC Educación es ofrecer experiencias prácticas que acerquen a los jóvenes a posibles salidas laborales vinculadas al automovilismo y a la industria automotriz.

Por eso, las jornadas combinan clases técnicas, demostraciones con vehículos de competición, simuladores y actividades participativas, permitiendo que los alumnos interactúen directamente con especialistas y pilotos profesionales. La iniciativa ya recorrió distintas provincias del país y capacitó a miles de estudiantes, consolidándose como uno de los programas educativos más importantes impulsados por la ACTC.

La llegada de ACTC Educación servirá como antesala de uno de los eventos deportivos más importantes del año en San Juan.

Durante el 1 y 2 de agosto, el Circuito San Juan Villicum será sede de la décima edición del Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, una de las competencias más esperadas del calendario nacional. El espectáculo también incluirá al TC Pista, TN APAT y la Fórmula 2 Argentina, que compartirán un fin de semana cargado de actividad.

Con esta doble propuesta, la provincia no solo volverá a convertirse en el epicentro del automovilismo argentino, sino que también reafirma su apuesta por combinar el deporte con la formación, la educación y la generación de oportunidades para los jóvenes.