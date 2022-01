Independiente: confirmaron el contagio de Covid de Domínguez

https://twitter.com/Independiente/status/1483812759678689280 Finalmente, el test PCR realizado a Eduardo Domínguez dio positivo a COVID-19.



El DT se encuentra en buen estado, cumpliendo el aislamiento en su hogar y trabajando de manera remota, en constante comunicación con su cuerpo técnico.

Domínguez no había podido estar el martes a la noche en el encuentro entre el Rojo y Talleres, que finalizó con victoria del conjunto de Avellaneda por 3-1. Horas antes, el DT había presentado un cuadro de fiebre y odinofagia, algo que motivó testeos rápidos que inicialmente dieron negativo pero que finalmente fueron desestimados por la prueba PCR que resultó positiva.

Alan Velasco, el goleador que Domínguez e Independiente ya extrañan

Más allá de la ausencia de Eduardo Domínguez, Independiente se despachó con un triunfo por 3-1 ante Talleres, con un doblete de Alan Velasco. El delantero que continuaría su carrera en el FC Dallas de la MLS se despidió con una soberbia actuación y un especial mensaje para los hinchas en lo que seguramente fue su despedida.

"Estoy enfocado acá, pero se me cruzan sensaciones raras. Es toda una vida. Si se tiene que dar algo, ojalá que sea lo mejor para mí y para el club. Cada vez que me tocó vestir esta camiseta intenté dar lo mejor. Si por ahí no pude hacerlo, quiero que sepan que no lo hice con mala intención. Independiente siempre va a estar en mi corazón", expresó tras el partido.