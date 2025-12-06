Gobierno intimó a la AFA por promocionar una universidad que no está habilitada

El Gobierno intimó este viernes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por promocionar y publicitar una universidad que no está habilitada legalmente y no tiene reconocimiento oficial para desarrollarse como establecimiento educativo.
Así lo informó a través de un comunicado el ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. El establecimiento educativo en cuestión es la "Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino", UNAFA.