Gobierno intimó a la AFA por promocionar una universidad que no está habilitada

Según el comunicado oficial, publicitó carreras de grado y de posgrado en medios de comunicación, redes sociales, y en una página web recientemente creada "sin reconocimiento oficial, autorización ministerial ni acreditación correspondiente".

"La normativa vigente es explícita: el uso de la palabra ‘universidad’ y de cualquier derivado está estrictamente reservado para instituciones creadas y autorizadas por el Estado Nacional", consideró.

Asimismo, resaltó que las resoluciones ministeriales N°206/1997 y los artículos 38 y 86 de la Ley de Educación Superior "prohíben expresamente que entidades no habilitadas publiciten o emitan títulos de carácter universitario".

"El ministerio reafirma su compromiso con la integridad y calidad del sistema universitario argentino y con la protección de estudiantes y familias frente a ofertas educativas que no cuentan con respaldo legal", agregó el comunicado de la cartera que dirige Sandra Pettovello.