Gobierno intimó a la AFA por promocionar una universidad que no está habilitada

Así lo informó a través de un comunicado el ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. El establecimiento educativo en cuestión es la "Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino", UNAFA.

El Gobierno intimó este viernes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por promocionar y publicitar una universidad que no está habilitada legalmente y no tiene reconocimiento oficial para desarrollarse como establecimiento educativo.

Se trata de la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentina (UNAFA), que, según lo informado por la subsecretaría de Políticas Públicas a través del ministerio de Capital Humano, no cuenta con la habilitación correspondiente.

Es por ello que el Ejecutivo intimó a la entidad que conduce Claudio "Chiqui" Tapia a "suspender de forma inmediata toda promoción o publicidad vinculada a la supuesta casa de estudios superiores y a su oferta académica". Además, indicó que deberá presentar el "descargo correspondiente" en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

Según el comunicado oficial, publicitó carreras de grado y de posgrado en medios de comunicación, redes sociales, y en una página web recientemente creada "sin reconocimiento oficial, autorización ministerial ni acreditación correspondiente".

"La normativa vigente es explícita: el uso de la palabra ‘universidad’ y de cualquier derivado está estrictamente reservado para instituciones creadas y autorizadas por el Estado Nacional", consideró.

Asimismo, resaltó que las resoluciones ministeriales N°206/1997 y los artículos 38 y 86 de la Ley de Educación Superior "prohíben expresamente que entidades no habilitadas publiciten o emitan títulos de carácter universitario".

"El ministerio reafirma su compromiso con la integridad y calidad del sistema universitario argentino y con la protección de estudiantes y familias frente a ofertas educativas que no cuentan con respaldo legal", agregó el comunicado de la cartera que dirige Sandra Pettovello.

