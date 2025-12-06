Paritaria de Comercio: suma fija, bonos y cómo quedan los sueldos en diciembre

El acuerdo también prevé que en marzo de 2026 gremio y cámaras vuelvan a reunirse para revisar escalas, porcentajes y suplementos, según la situación económica del momento. La paritaria debe ser homologada por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Bono extraordinario para supermercados

FAECyS informó que los empleados de COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más, Día y otras cadenas recibirán en diciembre de 2025 un bono extra de $170.000.

La suma surgió de negociaciones particulares con cada firma. “Este bono fue conseguido con un gran esfuerzo de ambas partes para acompañar la difícil situación económica en vísperas de Navidad y Año Nuevo”, expresaron desde el sindicato.

Sueldos de Comercio en diciembre 2025

Durante diciembre, quienes están bajo el Convenio Colectivo 130/75 cobran:

Un aumento del 1% en el básico (último ajuste de la paritaria anual).

La suma fija de $60.000, que no se incorpora al remunerativo.

Maestranza

Categoría A: $1.095.795

Categoría B: $1.098.852

Categoría C: $1.109.560

Administrativos

A: $1.107.268

B: $1.111.860

C: $1.116.448

D: $1.130.218

E: $1.141.690

F: $1.158.519

Cajeros

A: $1.111.091

B: $1.116.448

C: $1.123.333

Auxiliares Generales

A: $1.111.091

B: $1.118.740

C: $1.143.985

Auxiliares Especiales

A: $1.120.274

B: $1.134.041

Vendedores

A: $1.111.091

B: $1.134.044

C: $1.141.690

D: $1.158.519

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del salario mensual más alto del semestre.

Para Comercio, suele ser diciembre, ya que incluye el último aumento del año y los adicionales remunerativos.

Se incluyen:

Básico de categoría

Antigüedad

Presentismo (Art. 40)

Adicionales permanentes

No se incluyen:

Horas extras

Comisiones excepcionales

Premios esporádicos

El bono de $60.000, por ser no remunerativo

Ejemplo

Un Administrativo A con básico de $1.057.199 recibirá un SAC aproximado de $528.599, sin contar adicionales como antigüedad o presentismo.

Casos con menos meses trabajados

Si el trabajador no completó el semestre, se liquida proporcionalmente:

(se toma el mejor sueldo ÷ 12) × meses trabajados.