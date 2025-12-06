Paritaria de Comercio: suma fija, bonos y cómo quedan los sueldos en diciembre

El acuerdo también prevé que en marzo de 2026 gremio y cámaras vuelvan a reunirse para revisar escalas, porcentajes y suplementos, según la situación económica del momento. La paritaria debe ser homologada por la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Bono extraordinario para supermercados
FAECyS informó que los empleados de COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más, Día y otras cadenas recibirán en diciembre de 2025 un bono extra de $170.000.
La suma surgió de negociaciones particulares con cada firma. “Este bono fue conseguido con un gran esfuerzo de ambas partes para acompañar la difícil situación económica en vísperas de Navidad y Año Nuevo”, expresaron desde el sindicato.
Sueldos de Comercio en diciembre 2025
Durante diciembre, quienes están bajo el Convenio Colectivo 130/75 cobran:
-
Un aumento del 1% en el básico (último ajuste de la paritaria anual).
-
La suma fija de $60.000, que no se incorpora al remunerativo.
Maestranza
-
Categoría A: $1.095.795
-
Categoría B: $1.098.852
-
Categoría C: $1.109.560
Administrativos
-
A: $1.107.268
-
B: $1.111.860
-
C: $1.116.448
-
D: $1.130.218
-
E: $1.141.690
-
F: $1.158.519
Cajeros
-
A: $1.111.091
-
B: $1.116.448
-
C: $1.123.333
Auxiliares Generales
-
A: $1.111.091
-
B: $1.118.740
-
C: $1.143.985
Auxiliares Especiales
-
A: $1.120.274
-
B: $1.134.041
Vendedores
-
A: $1.111.091
-
B: $1.134.044
-
C: $1.141.690
-
D: $1.158.519
Cómo se calcula el aguinaldo
El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del salario mensual más alto del semestre.
Para Comercio, suele ser diciembre, ya que incluye el último aumento del año y los adicionales remunerativos.
Se incluyen:
-
Básico de categoría
-
Antigüedad
-
Presentismo (Art. 40)
-
Adicionales permanentes
No se incluyen:
Ejemplo
Un Administrativo A con básico de $1.057.199 recibirá un SAC aproximado de $528.599, sin contar adicionales como antigüedad o presentismo.
Casos con menos meses trabajados
Si el trabajador no completó el semestre, se liquida proporcionalmente:
(se toma el mejor sueldo ÷ 12) × meses trabajados.