Paritaria de Comercio: suma fija, bonos y cómo quedan los sueldos en diciembre

Los empleados de comercio cobrarán $100.000 en sumas fijas no remunerativas en diciembre y las cadenas de supermercados pagarán un bono de $170.000. No hubo actualización de escalas y se revisarán en marzo.

La última revisión paritaria entre las cámaras empresariales y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) confirmó que los trabajadores del sector recibirán una suma fija de $60.000, no remunerativa ni acumulativa, que se abonará en diciembre, enero, febrero y marzo. Este importe se suma a los $40.000 ya vigentes, por lo que el personal percibirá $100.000 en extras no remunerativos durante los próximos cuatro meses.

Según lo pactado, el extra de $60.000 será liquidado mensualmente, mientras que el correspondiente a marzo se incorporará al salario básico en abril de 2026. En paralelo, la suma fija de $40.000, acordada en junio, seguirá vigente bajo las mismas condiciones hasta marzo del año que viene.

Revisión salarial en marzo

El acuerdo también prevé que en marzo de 2026 gremio y cámaras vuelvan a reunirse para revisar escalas, porcentajes y suplementos, según la situación económica del momento. La paritaria debe ser homologada por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Bono extraordinario para supermercados

FAECyS informó que los empleados de COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más, Día y otras cadenas recibirán en diciembre de 2025 un bono extra de $170.000.

La suma surgió de negociaciones particulares con cada firma. “Este bono fue conseguido con un gran esfuerzo de ambas partes para acompañar la difícil situación económica en vísperas de Navidad y Año Nuevo”, expresaron desde el sindicato.

Sueldos de Comercio en diciembre 2025

Durante diciembre, quienes están bajo el Convenio Colectivo 130/75 cobran:

  • Un aumento del 1% en el básico (último ajuste de la paritaria anual).

  • La suma fija de $60.000, que no se incorpora al remunerativo.

Maestranza

  • Categoría A: $1.095.795

  • Categoría B: $1.098.852

  • Categoría C: $1.109.560

Administrativos

  • A: $1.107.268

  • B: $1.111.860

  • C: $1.116.448

  • D: $1.130.218

  • E: $1.141.690

  • F: $1.158.519

Cajeros

  • A: $1.111.091

  • B: $1.116.448

  • C: $1.123.333

Auxiliares Generales

  • A: $1.111.091

  • B: $1.118.740

  • C: $1.143.985

Auxiliares Especiales

  • A: $1.120.274

  • B: $1.134.041

Vendedores

  • A: $1.111.091

  • B: $1.134.044

  • C: $1.141.690

  • D: $1.158.519

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del salario mensual más alto del semestre.

Para Comercio, suele ser diciembre, ya que incluye el último aumento del año y los adicionales remunerativos.

Se incluyen:

  • Básico de categoría

  • Antigüedad

  • Presentismo (Art. 40)

  • Adicionales permanentes

No se incluyen:

  • Horas extras

  • Comisiones excepcionales

  • Premios esporádicos

  • El bono de $60.000, por ser no remunerativo

Ejemplo

Un Administrativo A con básico de $1.057.199 recibirá un SAC aproximado de $528.599, sin contar adicionales como antigüedad o presentismo.

Casos con menos meses trabajados

Si el trabajador no completó el semestre, se liquida proporcionalmente:

(se toma el mejor sueldo ÷ 12) × meses trabajados.

