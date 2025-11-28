"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Gobierno

El Gobierno define un nuevo ajuste tarifario para el transporte público

El Gobierno provincial analiza un aumento del boleto de colectivos y una actualización en taxis y remises por el incremento de costos y la reestructuración del sistema de transporte.

El secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina, confirmó que el Gobierno provincial trabaja en una nueva actualización tarifaria del transporte público, impulsada por el incremento sostenido de costos que afecta al sistema. La revisión incluye tanto el valor del pasaje de colectivos como las tarifas de taxis y remises.

De acuerdo con lo evaluado por el área, la suba del combustible, el impacto del dólar en la estructura operativa y las inversiones necesarias para sostener el funcionamiento de las unidades generaron la necesidad de avanzar en un ajuste del boleto. Los equipos técnicos del Ministerio se encuentran realizando los cálculos correspondientes y el incremento podría aplicarse antes de fin de año o al inicio del próximo.

La Secretaría también trabaja en la actualización temporaria de la bajada de bandera de taxis y remises. Con un panorama más claro sobre la futura ley de transporte, el Gobierno prevé aplicar un esquema transitorio hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa.

Te puede interesar...

Paralelamente, la Provincia desarrolla un programa de modernización del sistema, que contempla la renovación de unidades, la incorporación de tecnologías y una revisión integral de frecuencias y recorridos. Este proceso incluye la introducción de colectivos impulsados a GNC y la continuidad del plan de recambio vehicular iniciado el año pasado.

Desde la Secretaría detallaron que la Provincia sostiene un aporte mensual destinado a subsidios directos y gratuidades, como el boleto escolar, docente y el sistema de transbordo. No obstante, la actualización tarifaria es considerada necesaria para garantizar la operatividad del servicio y acompañar las inversiones en marcha.

El Gobierno continúa avanzando en la elaboración de una nueva ley de transporte, que buscará adaptar el sistema a las necesidades actuales y establecer un marco operativo más eficiente para los próximos años.

Aumento confirmado

El sector de los trabajadores, representado por Cristian Flores, confirmó que desde diciembre regirá un nuevo cuadro tarifario para los taxis en San Juan, definido tras el incremento de los costos fijos. La bajada de bandera ascenderá a $1.386 durante el día y $1.501 en horario nocturno, mientras que cada 100 metros costará $92 de día y $101 por la noche. El valor del kilómetro quedará fijado en $924 en la franja diurna y $1.001 en la nocturna. El último ajuste había sido en noviembre de 2024, cuando las tarifas se establecieron en $990 y $1.072 respectivamente. En cuanto a los remises, estas tarifas no se modifican porque su esquema se define mediante una negociación independiente.

Temas

Te puede interesar