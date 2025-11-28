El Gobierno define un nuevo ajuste tarifario para el transporte público

Paralelamente, la Provincia desarrolla un programa de modernización del sistema, que contempla la renovación de unidades, la incorporación de tecnologías y una revisión integral de frecuencias y recorridos. Este proceso incluye la introducción de colectivos impulsados a GNC y la continuidad del plan de recambio vehicular iniciado el año pasado.

Desde la Secretaría detallaron que la Provincia sostiene un aporte mensual destinado a subsidios directos y gratuidades, como el boleto escolar, docente y el sistema de transbordo. No obstante, la actualización tarifaria es considerada necesaria para garantizar la operatividad del servicio y acompañar las inversiones en marcha.

El Gobierno continúa avanzando en la elaboración de una nueva ley de transporte, que buscará adaptar el sistema a las necesidades actuales y establecer un marco operativo más eficiente para los próximos años.

Aumento confirmado

El sector de los trabajadores, representado por Cristian Flores, confirmó que desde diciembre regirá un nuevo cuadro tarifario para los taxis en San Juan, definido tras el incremento de los costos fijos. La bajada de bandera ascenderá a $1.386 durante el día y $1.501 en horario nocturno, mientras que cada 100 metros costará $92 de día y $101 por la noche. El valor del kilómetro quedará fijado en $924 en la franja diurna y $1.001 en la nocturna. El último ajuste había sido en noviembre de 2024, cuando las tarifas se establecieron en $990 y $1.072 respectivamente. En cuanto a los remises, estas tarifas no se modifican porque su esquema se define mediante una negociación independiente.