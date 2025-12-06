El Paso Internacional Agua Negra amaneció otra vez cerrado este sábado, en medio de un escenario que volvió a complicarse en la alta cordillera. Las nevadas persistentes, la visibilidad casi nula y los vientos fuertes en la Ruta Nacional 150 obligaron a aplicar un nuevo bloqueo, apenas un día después de la interrupción anterior.
Agua Negra sigue inestable: segundo cierre consecutivo y domingo en suspenso
El Paso Agua Negra volvió a cerrarse por nevadas, viento y falta de visibilidad. Las autoridades advierten que el domingo podría seguir inhabilitado si el clima no mejora.