Agua Negra sigue inestable: segundo cierre consecutivo y domingo en suspenso

La medida fue determinada por la Secretaría de Relaciones Institucionales, en coordinación con los equipos técnicos, Vialidad, Carabineros y las instituciones que operan habitualmente en el corredor. El cierre es preventivo y se mantendrá hasta que las condiciones permitan garantizar un tránsito seguro.

Aunque la evaluación es permanente, en el Gobierno reconocen que la reapertura del domingo dependerá estrictamente del comportamiento del clima durante las próximas horas. Y, según los reportes, hay altas probabilidades de que el corte continúe, ya que la inestabilidad se mantendría en la franja cordillerana.