"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > AGUA NEGRA

Agua Negra sigue inestable: segundo cierre consecutivo y domingo en suspenso

El Paso Agua Negra volvió a cerrarse por nevadas, viento y falta de visibilidad. Las autoridades advierten que el domingo podría seguir inhabilitado si el clima no mejora.

El Paso Internacional Agua Negra amaneció otra vez cerrado este sábado, en medio de un escenario que volvió a complicarse en la alta cordillera. Las nevadas persistentes, la visibilidad casi nula y los vientos fuertes en la Ruta Nacional 150 obligaron a aplicar un nuevo bloqueo, apenas un día después de la interrupción anterior.

La medida fue determinada por la Secretaría de Relaciones Institucionales, en coordinación con los equipos técnicos, Vialidad, Carabineros y las instituciones que operan habitualmente en el corredor. El cierre es preventivo y se mantendrá hasta que las condiciones permitan garantizar un tránsito seguro.

Aunque la evaluación es permanente, en el Gobierno reconocen que la reapertura del domingo dependerá estrictamente del comportamiento del clima durante las próximas horas. Y, según los reportes, hay altas probabilidades de que el corte continúe, ya que la inestabilidad se mantendría en la franja cordillerana.

Te puede interesar...

Ante este panorama, se recomendó evitar cualquier viaje hacia la zona y seguir las actualizaciones por los canales oficiales.

Para consultas directas, la Secretaría de Relaciones Institucionales habilitó los teléfonos (+54 264) 4307246, 4307251 y 4307208.

Temas

Te puede interesar