Tres detenidos en distintos operativos por intentos de robo y graves amenazas

En distintos procedimientos policiales, tres hombres fueron aprehendidos tras cometer intentos de robo, agredir a víctimas o amenazar a la Policía. Todos quedaron a disposición de UFI Flagrancia.

Tres procedimientos policiales realizados este viernes terminaron con la detención de tres sujetos involucrados en distintos episodios delictivos. En todos los casos, los sospechosos fueron puestos a disposición de la UFI Flagrancia.

El primero de los hechos ocurrió en Albardón, cerca de las 4 de la madrugada, cuando personal de la Comisaría 18º sorprendió a un hombre cortando cables del alumbrado público con una sierra de mano. Al intentar reducirlo, el sujeto resistió el arresto y lanzó fuertes amenazas contra los policías: “Los voy a boletear a todos”, gritó mientras era esposado. Fue llevado a los calabozos y enfrentará cargos por robo en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y amenazas.

Horas después, en Media Agua, efectivos que patrullaban la zona fueron alertados por un jubilado de 75 años, quien denunció que un hombre le había arrebatado su teléfono. Con la descripción aportada, los policías detuvieron al sospechoso mientras intentaba escapar.

Le secuestraron un celular Konka 4G, que la víctima reconoció de inmediato. El Ayudante Fiscal Alejandro Díaz dispuso su imputación por intento de hurto.

El tercer hecho se registró en Villa Obrera, Chimbas, donde el sistema de monitoreo detectó a un joven de 26 años rompiendo el vidrio de un vehículo estacionado. Con la información brindada por las cámaras, los agentes lo interceptaron en la esquina de Martina Chapanay y El Carrito. Llevaba un par de zapatillas, un pantalón azul oscuro y auriculares inalámbricos blancos, elementos que la víctima identificó como propios. Fue trasladado a la Comisaría 30ª.

En los tres casos, la Fiscalía de Flagrancia inició los procedimientos correspondientes y definirá la situación judicial de cada detenido.

