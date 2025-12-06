Tres detenidos en distintos operativos por intentos de robo y graves amenazas

El primero de los hechos ocurrió en Albardón, cerca de las 4 de la madrugada, cuando personal de la Comisaría 18º sorprendió a un hombre cortando cables del alumbrado público con una sierra de mano. Al intentar reducirlo, el sujeto resistió el arresto y lanzó fuertes amenazas contra los policías: “Los voy a boletear a todos”, gritó mientras era esposado. Fue llevado a los calabozos y enfrentará cargos por robo en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y amenazas.

image

Horas después, en Media Agua, efectivos que patrullaban la zona fueron alertados por un jubilado de 75 años, quien denunció que un hombre le había arrebatado su teléfono. Con la descripción aportada, los policías detuvieron al sospechoso mientras intentaba escapar.