Tres procedimientos policiales realizados este viernes terminaron con la detención de tres sujetos involucrados en distintos episodios delictivos. En todos los casos, los sospechosos fueron puestos a disposición de la UFI Flagrancia.
Tres detenidos en distintos operativos por intentos de robo y graves amenazas
