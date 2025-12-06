"
Salió 15 minutos, le vaciaron el auto y se llevaron una 9 mm cargada

Un hombre regresó de su práctica en el Tiro Federal y, en solo 15 minutos, delincuentes forzaron su auto en Villa San Juan y le robaron una pistola 9 mm con más de 80 municiones.

Un robo relámpago ocurrió este miércoles por la tarde en Villa San Juan, donde delincuentes aprovecharon un descuido para abrir un auto estacionado y llevarse una pistola calibre 9 mm junto a más de 80 municiones. Los investigadores analizan si se trató de un golpe al voleo o si los ladrones habían seguido previamente a la víctima.

El damnificado fue identificado como Nicolás Rivas, de 35 años, un vecino habilitado como legítimo usuario y aficionado al tiro deportivo. Si bien no integra ninguna fuerza de seguridad, concurre desde hace años al polígono del Club Tiro Federal Argentino, ubicado sobre avenida Benavidez.

Del polígono a un robo en minutos

Según su testimonio, esa mañana asistió a su práctica habitual y llevó su pistola semiautomática, dos cargadores con 15 balas cada uno y una caja con 50 cartuchos recién comprada. Tras terminar pasado el mediodía, volvió a su domicilio y estacionó frente al ingreso.

Dejó el maletín con el arma debajo del asiento del conductor, confiado en que serían unos pocos minutos. Pero al salir nuevamente —no habían pasado más de 15— encontró la ventanilla baja, la cerradura forzada y el faltante del arma, los cargadores y toda la munición.

Investigación en marcha

Rivas radicó la denuncia en la Comisaría 28ª, desde donde se dio intervención a la UFI Delitos Contra la Propiedad. La fiscalía ordenó medidas inmediatas para intentar identificar a los responsables y reconstruir el recorrido previo de la víctima.

Aunque una de las líneas apunta a un robo circunstancial, los investigadores tampoco descartan que los delincuentes lo hayan seguido desde el polígono sabiendo que transportaba un arma.

