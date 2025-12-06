Salió 15 minutos, le vaciaron el auto y se llevaron una 9 mm cargada

Según su testimonio, esa mañana asistió a su práctica habitual y llevó su pistola semiautomática, dos cargadores con 15 balas cada uno y una caja con 50 cartuchos recién comprada. Tras terminar pasado el mediodía, volvió a su domicilio y estacionó frente al ingreso.

Dejó el maletín con el arma debajo del asiento del conductor, confiado en que serían unos pocos minutos. Pero al salir nuevamente —no habían pasado más de 15— encontró la ventanilla baja, la cerradura forzada y el faltante del arma, los cargadores y toda la munición.

Investigación en marcha

Rivas radicó la denuncia en la Comisaría 28ª, desde donde se dio intervención a la UFI Delitos Contra la Propiedad. La fiscalía ordenó medidas inmediatas para intentar identificar a los responsables y reconstruir el recorrido previo de la víctima.

Aunque una de las líneas apunta a un robo circunstancial, los investigadores tampoco descartan que los delincuentes lo hayan seguido desde el polígono sabiendo que transportaba un arma.