Un robo relámpago ocurrió este miércoles por la tarde en Villa San Juan, donde delincuentes aprovecharon un descuido para abrir un auto estacionado y llevarse una pistola calibre 9 mm junto a más de 80 municiones. Los investigadores analizan si se trató de un golpe al voleo o si los ladrones habían seguido previamente a la víctima.
Salió 15 minutos, le vaciaron el auto y se llevaron una 9 mm cargada
Un hombre regresó de su práctica en el Tiro Federal y, en solo 15 minutos, delincuentes forzaron su auto en Villa San Juan y le robaron una pistola 9 mm con más de 80 municiones.