Lluvias intensas: sin evacuados, rutas afectadas y episodios de alto riesgo
San Juan soportó intensas lluvias con alerta vigente: no hubo evacuados, pero se registraron daños en rutas, anegamientos, cables caídos en Capital y un choque múltiple por la tormenta.
San Juan atravesó desde la tarde-noche del viernes hasta la madrugada del sábado un fuerte temporal que dejó múltiples complicaciones en distintos puntos de la provincia. Aunque las lluvias fueron intensas, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano confirmó que no hubo evacuados ni pedidos de asistencia directa por parte de las familias afectadas.
Los relevamientos oficiales identificaron anegamientos y corrientes de agua en zonas de Calingasta, Jáchal e Iglesia, aunque sin derivar en situaciones críticas. La subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo, destacó que la ausencia de daños graves se debió a un operativo preventivo coordinado por el ministro Carlos Platero y el gobernador Marcelo Orrego.
“Previo al temporal, se apoyó a las familias para preservar y acondicionar los techos de sus viviendas, minimizando impactos”, explicó Rodrigo.
Las lluvias también provocaron daños en un sector de la Ruta Nacional 149, en Barreal, cerca del Control Fitosanitario. Según informó Vialidad Nacional, parte de la calzada resultó destruida por la fuerza del agua.
A primera hora de la mañana, los equipos técnicos trabajaron en la señalización del tramo dañado para evitar siniestros viales y comenzaron con las tareas de reparación, que avanzarán según lo permitan las condiciones climáticas.
Cables caídos y un operativo de emergencia en Capital
En la Capital, la tormenta dejó un episodio de alto riesgo en la rotonda de Urquiza y Córdoba. Allí, unos cables de energía cedieron y cayeron sobre un charco de agua acumulada. La situación obligó a un corte total del tránsito y al desvío de vehículos y peatones.
La zona fue asegurada hasta la llegada de personal especializado para trabajar en la reparación. Autoridades pidieron circular con precaución debido a sectores donde aún persisten restos de la tormenta.
Choque múltiple en Circunvalación
Pasadas las 21 del viernes, un choque en cadena se registró bajo el puente Abraham Tapia, en el sector sur de la avenida Circunvalación, cerca de la salida hacia avenida Rawson y Ruta 40. Participaron un Chevrolet, una Peugeot Partner y un Peugeot 206.
Según los primeros testimonios, el accidente ocurrió cuando uno de los conductores frenó de manera abrupta en medio del tramo más intenso de la lluvia. A pesar de los daños materiales, no hubo heridos graves.
La combinación de calzada mojada, visibilidad reducida y velocidades de 60 a 70 km/h mantiene a esa zona como uno de los puntos más riesgosos durante tormentas.