Lluvias intensas: sin evacuados, rutas afectadas y episodios de alto riesgo

image

Rutas afectadas en Calingasta

Las lluvias también provocaron daños en un sector de la Ruta Nacional 149, en Barreal, cerca del Control Fitosanitario. Según informó Vialidad Nacional, parte de la calzada resultó destruida por la fuerza del agua.

image

A primera hora de la mañana, los equipos técnicos trabajaron en la señalización del tramo dañado para evitar siniestros viales y comenzaron con las tareas de reparación, que avanzarán según lo permitan las condiciones climáticas.

Cables caídos y un operativo de emergencia en Capital

En la Capital, la tormenta dejó un episodio de alto riesgo en la rotonda de Urquiza y Córdoba. Allí, unos cables de energía cedieron y cayeron sobre un charco de agua acumulada. La situación obligó a un corte total del tránsito y al desvío de vehículos y peatones.

image

La zona fue asegurada hasta la llegada de personal especializado para trabajar en la reparación. Autoridades pidieron circular con precaución debido a sectores donde aún persisten restos de la tormenta.

Choque múltiple en Circunvalación

Pasadas las 21 del viernes, un choque en cadena se registró bajo el puente Abraham Tapia, en el sector sur de la avenida Circunvalación, cerca de la salida hacia avenida Rawson y Ruta 40. Participaron un Chevrolet, una Peugeot Partner y un Peugeot 206.

Según los primeros testimonios, el accidente ocurrió cuando uno de los conductores frenó de manera abrupta en medio del tramo más intenso de la lluvia. A pesar de los daños materiales, no hubo heridos graves.

La combinación de calzada mojada, visibilidad reducida y velocidades de 60 a 70 km/h mantiene a esa zona como uno de los puntos más riesgosos durante tormentas.