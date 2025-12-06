UPCN San Juan Vóley oficializó este viernes un cambio clave en la organización del Tour 3 de la Liga de Vóleibol Argentina: debido a las fuertes complicaciones generadas por el clima, todos los partidos pasarán a disputarse en el Velódromo Vicente Chancay, donde se garantizarán mejores condiciones operativas y de seguridad.
Por el temporal, el Tour 3 muda su sede al Velódromo Vicente Chancay
UPCN confirmó el traslado de toda la fecha del Tour 3 al Velódromo Vicente Chancay por las complicaciones climáticas. El cronograma se mantiene sin cambios y el ingreso será gratuito.