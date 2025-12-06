Por el temporal, el Tour 3 muda su sede al Velódromo Vicente Chancay

La decisión se aplicará desde este sábado, manteniendo intacto el cronograma previsto para el 6 de diciembre. Así, la jornada abrirá a las 16 con el duelo entre River y Vélez Sarsfield; continuará a las 18.30 con Monteros Vóley vs. Ciudad Vóley; y cerrará a las 21 con Defensores de Banfield vs. UPCN, uno de los encuentros más esperados de la etapa.

Las autoridades remarcaron que el ingreso se mantendrá libre y gratuito, un punto clave para asegurar que el público pueda disfrutar del desarrollo del torneo sin restricciones y sin que el temporal afecte la convocatoria.