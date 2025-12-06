"
Por el temporal, el Tour 3 muda su sede al Velódromo Vicente Chancay

UPCN confirmó el traslado de toda la fecha del Tour 3 al Velódromo Vicente Chancay por las complicaciones climáticas. El cronograma se mantiene sin cambios y el ingreso será gratuito.

UPCN San Juan Vóley oficializó este viernes un cambio clave en la organización del Tour 3 de la Liga de Vóleibol Argentina: debido a las fuertes complicaciones generadas por el clima, todos los partidos pasarán a disputarse en el Velódromo Vicente Chancay, donde se garantizarán mejores condiciones operativas y de seguridad.

La decisión se aplicará desde este sábado, manteniendo intacto el cronograma previsto para el 6 de diciembre. Así, la jornada abrirá a las 16 con el duelo entre River y Vélez Sarsfield; continuará a las 18.30 con Monteros Vóley vs. Ciudad Vóley; y cerrará a las 21 con Defensores de Banfield vs. UPCN, uno de los encuentros más esperados de la etapa.

Las autoridades remarcaron que el ingreso se mantendrá libre y gratuito, un punto clave para asegurar que el público pueda disfrutar del desarrollo del torneo sin restricciones y sin que el temporal afecte la convocatoria.

El traslado responde a factores operativos vinculados a las intensas lluvias registradas en distintos puntos de la provincia, que comprometieron los escenarios previstos inicialmente. Pese a ello, los organizadores aseguraron que el Velódromo cuenta con todas las condiciones necesarias para sostener un torneo de alto nivel y mantener el calendario oficial de la LVA sin modificaciones.

