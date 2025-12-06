Desde sus primeras jornadas de angustia hasta sus preparaciones más celebradas, Marixa Balli atravesó todo tipo de momentos en MasterChef Celebrity (Telefe). Y mientras avanza en la competencia —de la que ya se bajaron al menos ocho participantes— la artista tropical enfrenta un nuevo condimento en las cocinas: la llegada de Yanina Latorre, quien ingresa al programa en lugar de Maxi López, regresado a Suiza para acompañar el nacimiento de su hijo con Daniela Christiansson.
Marixa Balli habló de la llegada de Yanina Latorre a MasterChef
En pleno avance en MasterChef Celebrity, Marixa Balli volvió a referirse a su salida de LAM y a la inesperada llegada de Yanina Latorre al certamen, en reemplazo de Maxi López.