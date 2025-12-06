"
Marixa Balli habló de la llegada de Yanina Latorre a MasterChef

En pleno avance en MasterChef Celebrity, Marixa Balli volvió a referirse a su salida de LAM y a la inesperada llegada de Yanina Latorre al certamen, en reemplazo de Maxi López.

Desde sus primeras jornadas de angustia hasta sus preparaciones más celebradas, Marixa Balli atravesó todo tipo de momentos en MasterChef Celebrity (Telefe). Y mientras avanza en la competencia —de la que ya se bajaron al menos ocho participantes— la artista tropical enfrenta un nuevo condimento en las cocinas: la llegada de Yanina Latorre, quien ingresa al programa en lugar de Maxi López, regresado a Suiza para acompañar el nacimiento de su hijo con Daniela Christiansson.

La incorporación de la conductora de SQP reavivó viejas tensiones. Balli y Latorre compartieron pantalla durante años y, aunque mantuvieron gestos cordiales, protagonizaron varios cruces al aire. Ahora, el reencuentro ocurre en un terreno inesperado.

En Reaccionando en Vivo, Marixa habló sin rodeos sobre cómo transita este nuevo escenario. Primero aclaró que la llegada de Latorre no la desestabiliza:

“Está todo más que bien. Yo no me peleo con nadie. Mezclan mucho que dejé LAM para venir a MasterChef, y yo ya lo había hablado. Soy muy segura de lo que digo y no puedo mentir”, afirmó.

Pero el mensaje no terminó ahí. Balli volvió a explicar por qué decidió abandonar el ciclo de Ángel de Brito y apuntó a decisiones internas del programa:

“Lo hablé con la producción y expliqué cada cosa que me pasaba. Quería que quede claro por qué me iba. Amo a Ángel, pero eran motivos que no se podían modificar. Una persona coherente debe tomar decisiones”, remarcó.

La polémica creció cuando retomó un viejo reclamo: en su etapa como panelista, aseguró que la producción le prohibía asistir a otros programas, incluso a propuestas que le convenían laboralmente. Mientras tanto, Latorre —a punto de dejar LAM a fin de año— ya visitó ciclos como Georgina, sumó presencias en Telefe y ahora desembarca como invitada de MasterChef.

“Nunca las reglas son iguales para todos. Lo importante es darse cuenta y saber tomar decisiones”, reflexionó.

Aunque Balli insiste en que no busca conflicto, sus palabras dejaron en claro que las diferencias con la productora siguen latentes y que la llegada de Yanina reactivó una conversación que parecía archivada.

