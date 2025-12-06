Marixa Balli habló de la llegada de Yanina Latorre a MasterChef

“Está todo más que bien. Yo no me peleo con nadie. Mezclan mucho que dejé LAM para venir a MasterChef, y yo ya lo había hablado. Soy muy segura de lo que digo y no puedo mentir”, afirmó.

Pero el mensaje no terminó ahí. Balli volvió a explicar por qué decidió abandonar el ciclo de Ángel de Brito y apuntó a decisiones internas del programa:

“Lo hablé con la producción y expliqué cada cosa que me pasaba. Quería que quede claro por qué me iba. Amo a Ángel, pero eran motivos que no se podían modificar. Una persona coherente debe tomar decisiones”, remarcó.

La polémica creció cuando retomó un viejo reclamo: en su etapa como panelista, aseguró que la producción le prohibía asistir a otros programas, incluso a propuestas que le convenían laboralmente. Mientras tanto, Latorre —a punto de dejar LAM a fin de año— ya visitó ciclos como Georgina, sumó presencias en Telefe y ahora desembarca como invitada de MasterChef.

“Nunca las reglas son iguales para todos. Lo importante es darse cuenta y saber tomar decisiones”, reflexionó.

Aunque Balli insiste en que no busca conflicto, sus palabras dejaron en claro que las diferencias con la productora siguen latentes y que la llegada de Yanina reactivó una conversación que parecía archivada.