San Juan bajo alerta por lluvias y ráfagas: qué se espera para la tarde y noche

San Juan enfrenta alertas por tormentas fuertes este sábado, con lluvias intensas, ráfagas de hasta 70 km/h y una máxima prevista de 26°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Este sábado habrá una jornada inestable, marcada por alertas meteorológicas en simultáneo y la posibilidad de tormentas fuertes hacia la tarde y la noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima será de 26°C, mientras que la mínima registrada fue de 17°C durante la madrugada.

El día comenzó con un cielo parcialmente nuboso y vientos leves, pero se espera que las condiciones cambien con el correr de las horas. La humedad variará entre 33% y 61%, lo que podría generar una sensación térmica algo superior a la temperatura real. Por la mañana, el viento soplará desde el sur, con intensidades de 23 a 31 km/h, y por la tarde rotará al sudoeste, aunque con menor fuerza.

Alertas por tormentas en San Juan

El SMN mantiene vigente una alerta amarilla para este sábado 6 de diciembre, que abarca:

  • Precordillera de Calingasta

  • Precordillera de Pocito

  • Precordillera de Rivadavia

  • Precordillera de Sarmiento

  • Ullum

  • Zonda

Estas zonas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrán presentarse granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, frecuente actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Las precipitaciones previstas oscilan entre 20 y 40 mm, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual. En sectores de alta cordillera, el fenómeno podría incluir granizo y hasta nieve.

Además, entre las 18 del sábado y las 5:59 del domingo, rige un aviso naranja, lo que indica un riesgo meteorológico más elevado por tormentas intensas.

