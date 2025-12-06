Este sábado habrá una jornada inestable, marcada por alertas meteorológicas en simultáneo y la posibilidad de tormentas fuertes hacia la tarde y la noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima será de 26°C, mientras que la mínima registrada fue de 17°C durante la madrugada.
San Juan bajo alerta por lluvias y ráfagas: qué se espera para la tarde y noche
