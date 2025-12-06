San Juan bajo alerta por lluvias y ráfagas: qué se espera para la tarde y noche

El SMN mantiene vigente una alerta amarilla para este sábado 6 de diciembre, que abarca:

Precordillera de Calingasta

Precordillera de Pocito

Precordillera de Rivadavia

Precordillera de Sarmiento

Ullum

Zonda

Estas zonas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrán presentarse granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, frecuente actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Las precipitaciones previstas oscilan entre 20 y 40 mm, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual. En sectores de alta cordillera, el fenómeno podría incluir granizo y hasta nieve.

Además, entre las 18 del sábado y las 5:59 del domingo, rige un aviso naranja, lo que indica un riesgo meteorológico más elevado por tormentas intensas.