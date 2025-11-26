El Gobierno definirá el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil por decreto
Sin acuerdo en el Consejo del Salario, el Gobierno anunció que fijará por decreto el nuevo SMVM. Las centrales sindicales pidieron subas dispares, mientras empresarios ofrecieron montos muy por debajo.
El Gobierno nacional anunció este miércoles que definirá por decreto el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), luego de que la reunión del Consejo del Salario fracasara nuevamente en alcanzar un consenso entre sindicatos y cámaras empresarias. La decisión fue confirmada durante la sesión plenaria convocada tras un cuarto intermedio, en el que ninguna de las partes modificó su postura.
Las dos CTA presentaron propuestas distintas. La CTA de los Trabajadores, acompañada por la CGT, solicitó elevar el piso salarial a $553.000 a partir de abril de 2026. En cambio, la CTA Autónoma reclamó $736.000, un valor que describió como “por encima de la línea de indigencia”.
Mientras tanto, las cámaras empresarias propusieron $326.000 para ahora y $349.000 para abril del próximo año, cifras que quedaron muy por debajo de los reclamos sindicales y de la pérdida acumulada del poder adquisitivo.
Desde la CTA Autónoma señalaron: “Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial”.
El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, apuntó contra la postura oficial y aseguró que la administración de Javier Milei, junto con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, “impidió alcanzar una mejora real” y habilitó que el Ejecutivo “decida por decreto” con el “despotismo” que maneja desde el comienzo de su mandato.
El dirigente afirmó que la resolución adoptada “sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en Argentina”.
Movilización y reclamos
Mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA y diversas organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero. Exigieron que el ingreso mínimo iguale el costo de la Canasta Básica Total, la entrega de un bono de fin de año, la actualización de los programas sociales y el reconocimiento del trabajo socio-comunitario.
El debate por el salario mínimo vuelve a exponer la profunda distancia entre los reclamos sindicales y las propuestas empresarias, en un contexto de fuerte caída del poder adquisitivo y con un Gobierno que, una vez más, optará por resolver el monto por decreto.