El Gobierno definirá el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil por decreto

Desde la CTA Autónoma señalaron: “Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial”.

image

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, apuntó contra la postura oficial y aseguró que la administración de Javier Milei, junto con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, “impidió alcanzar una mejora real” y habilitó que el Ejecutivo “decida por decreto” con el “despotismo” que maneja desde el comienzo de su mandato.

El dirigente afirmó que la resolución adoptada “sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en Argentina”.

Movilización y reclamos

Mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA y diversas organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero. Exigieron que el ingreso mínimo iguale el costo de la Canasta Básica Total, la entrega de un bono de fin de año, la actualización de los programas sociales y el reconocimiento del trabajo socio-comunitario.

image

El debate por el salario mínimo vuelve a exponer la profunda distancia entre los reclamos sindicales y las propuestas empresarias, en un contexto de fuerte caída del poder adquisitivo y con un Gobierno que, una vez más, optará por resolver el monto por decreto.