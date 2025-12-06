Un dramático episodio ocurrió en la madrugada de este sábado en Valle Fértil, donde un automóvil fue arrastrado violentamente por la creciente del río Baldecitos en medio del temporal que afecta a buena parte de San Juan. Sus ocupantes, dos turistas tucumanos, se salvaron de milagro gracias a la rápida intervención de la Policía y Bomberos.
Dos turistas fueron arrastrados por una creciente y se salvaron de milagro
Un auto fue arrastrado por el río Baldecitos en Valle Fértil. Dos turistas tucumanos fueron rescatados por Policía y Bomberos. Las lluvias también obligaron a cerrar Ischigualasto.