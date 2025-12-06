"
Dos turistas fueron arrastrados por una creciente y se salvaron de milagro

Un auto fue arrastrado por el río Baldecitos en Valle Fértil. Dos turistas tucumanos fueron rescatados por Policía y Bomberos. Las lluvias también obligaron a cerrar Ischigualasto.

Un dramático episodio ocurrió en la madrugada de este sábado en Valle Fértil, donde un automóvil fue arrastrado violentamente por la creciente del río Baldecitos en medio del temporal que afecta a buena parte de San Juan. Sus ocupantes, dos turistas tucumanos, se salvaron de milagro gracias a la rápida intervención de la Policía y Bomberos.

El hecho fue advertido inicialmente por personal policial asignado al Parque Provincial Ischigualasto, quienes recibieron el aviso de que un vehículo estaba siendo llevado por el agua. Inmediatamente, efectivos y Bomberos se dirigieron al lugar y lograron rescatar a las dos personas atrapadas dentro del automóvil.

Los turistas fueron identificados como Víctor Damián Morales (45) y David Gerardo Gamboa (49), ambos de Tucumán. Según relataron, se dirigían hacia la Ciudad de San Juan cuando fueron sorprendidos por la crecida.

Pese al rescate, las autoridades informaron que no fue posible recuperar el vehículo, un Peugeot 308, ya que la corriente lo desplazó varios metros. Se prevé intentar el retiro cuando el caudal disminuya.

En cuanto a su estado de salud, Gamboa presentó raspones, mientras que Morales —corrección de la fuente, previamente mencionado como “Quiroga”— sufrió escoriaciones leves en manos y pies, además de un cuadro de hipotermia leve. Ambos quedaron a resguardo de la Policía.

Ischigualasto cerrado por las intensas lluvias

Las intensas lluvias registradas desde la tarde del viernes provocaron crecientes en distintas zonas de San Juan, incluyendo el Parque Provincial Ischigualasto. Debido al estado de los caminos y rutas internas, el ente administrador decidió no abrir este sábado por razones de seguridad.

Todas las excursiones programadas quedaron suspendidas, ya que las crecientes dejaron los accesos intransitables. En un video difundido por las autoridades del parque, se observa el agua avanzando con fuerza, arrastrando sedimentos y barro a pocos metros de las emblemáticas geoformas.

