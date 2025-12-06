Dos turistas fueron arrastrados por una creciente y se salvaron de milagro

Pese al rescate, las autoridades informaron que no fue posible recuperar el vehículo, un Peugeot 308, ya que la corriente lo desplazó varios metros. Se prevé intentar el retiro cuando el caudal disminuya.

En cuanto a su estado de salud, Gamboa presentó raspones, mientras que Morales —corrección de la fuente, previamente mencionado como “Quiroga”— sufrió escoriaciones leves en manos y pies, además de un cuadro de hipotermia leve. Ambos quedaron a resguardo de la Policía.

image

Ischigualasto cerrado por las intensas lluvias

Las intensas lluvias registradas desde la tarde del viernes provocaron crecientes en distintas zonas de San Juan, incluyendo el Parque Provincial Ischigualasto. Debido al estado de los caminos y rutas internas, el ente administrador decidió no abrir este sábado por razones de seguridad.

Todas las excursiones programadas quedaron suspendidas, ya que las crecientes dejaron los accesos intransitables. En un video difundido por las autoridades del parque, se observa el agua avanzando con fuerza, arrastrando sedimentos y barro a pocos metros de las emblemáticas geoformas.