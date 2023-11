Gimnasia de Concepción y Juventud Antoniana siguen en el Federal A

La resolución quedará en manos del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, que dará por finalizado el partido y confirmará el resultado, por lo que Gimnasia mantuvo la categoría.

Por su parte, en el estadio Arturo Gelasio Miranda de Atlético Güemes de Santiago del Estero, Juventud Antoniana superó a Peñarol de San Juan por 3 a 1 y lo mandó al descenso.

Juan Manuel Romero (4m. PT) adelantó al "Santo" salteño, Santiago Ceballos (9m. PT) igualó para Peñarol, pero Martín Esparza (6m. y 30m ST), en dos ocasiones y el primero de tiro penal; aseguró la victoria para Juventud Antoniana y la permanencia en el Federal A por una temporada más.

En tanto Olimpo de Bahía Blanca, Douglas Haig de Pergamino, Ciudad Bolivar, Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Argentino de Monte Maíz, Central Norte de Salta e Independiente de Chivilcoy accedieron hoy a los cuartos de final del torneo reducido, que definirá el ascenso a la Primera Nacional.

Estos siete equipos se suman a Villa Mitre de Bahía Blanca, que se había clasificado ayer.

Resultados de la primera fase del reducido:

Ayer:

Villa Mitre de Bahía Blanca (Buenos Aires) 1 (Agustín Cocciarini) - Boca Unidos de Corrientes 0. Villa Mitre se clasificó a los cuartos de final del torneo reducido.

Hoy:

Olimpo de Bahía Blanca 2 (Cristian Amarilla y Facundo Affranchino) - Sportivo Atenas de Río Cuarto (Córdoba) 0. Olimpo pasó de fase.

Douglas Haig de Pergamino (Buenos Aires) 0 - Ramón Santamarina de Tandil (Buenos Aires) 0. Douglas Haig accedió a los cuartos de final por ventaja deportiva.

Ciudad Bolívar (Buenos Aires) 3 (Luciano Vázquez, Federico Guerra y Alfredo Troncoso) - Sol de América de Formosa 1 (Maximiliano Osurak). Bolívar avanzó a la siguiente instancia

Gimnasia y Tiro de Salta 2 (Adolfo Tallura y Fabricio Rojas) - Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) 0.

Gimnasia y Tiro se clasificó para los cuartos de final.

Deportivo Argentino de Monte Maíz (Córdoba) 4 (Maximiliano Correa, Mariano Guerreiro, Hugo Vega y Franco Olmos) - Cipolletti de Río Negro 0. Argentino de Monte Maíz pasó de ronda.

Central Norte de Salta 3 (Diego Magno -2- y Leandro González) - Sportivo Las Parejas (Santa Fe) 1 (Jonatan Font). Central Norte avanzó a la siguiente instancia.

Independiente de Chivilcoy (Buenos Aires) (Franco Moreno) - Juventud Unida Universitario de San Luis 1 (Sebastián Balmaceda). Independiente accedió a próxima ronda por ventaja deportiva.

Los cruces de los cuartos de final serán los siguientes:

Olimpo vs. Independiente, Douglas Haig vs. Central Norte, Ciudad Bolívar vs. Argentino de Monte Maíz y Gimnasia y Tiro vs. Villa Mitre.

Los cuartos de final se jugarán a partido único, en los estadios de Olimpo, Douglas Haig, Ciudad Bolívar y Gimnasia y Tiro, que pasarán a la siguiente ronda con igualar la serie por ventaja deportiva.

Resultados del desempate por el descenso:

Hoy:

Juventud Antoniana de Salta 3 (Juan Manuel Romero y Martín Esparza -2-) - Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan) 1 (Sebastián Ceballos). Juventud Antoniana se salvó del descenso.

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 2 (Sebastián Luna -2-) - Liniers de Bahía Blanca 0, partido suspendido a los 25 del segundo tiempo por incidentes entre los jugadores de Liniers, el árbitro y sus parciales en la tribuna. Gimnasia mantiene la categoría.