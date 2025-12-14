Lawn Tennis Club se consagró campeón del Interclubes y retuvo la copa

El San Juan Lawn Tennis Club se consagró campeón del Torneo Interclubes, organizado por la Federación Sanjuanina de Tenis, tras una destacada actuación colectiva que le permitió retener la copa y quedarse con el primer lugar del certamen.
El torneo volvió a demostrar el alto nivel competitivo del tenis local y el compromiso de las instituciones participantes, consolidando al Interclubes como una de las competencias más importantes del calendario deportivo provincial.