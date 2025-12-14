"
Lawn Tennis Club se consagró campeón del Interclubes y retuvo la copa

El torneo volvió a demostrar el alto nivel competitivo del tenis local y el compromiso de las instituciones participantes, consolidando al Interclubes como una de las competencias más importantes del calendario deportivo provincial.

El San Juan Lawn Tennis Club se consagró campeón del Torneo Interclubes, organizado por la Federación Sanjuanina de Tenis, tras una destacada actuación colectiva que le permitió retener la copa y quedarse con el primer lugar del certamen.

Durante la jornada del Sábado 13 de Diciembre, se vivieron emocionantes momentos, partidos vibrantes y se daban resultados que iban cambiando minuto a minuto las posiciones.

La entrega de premios se realizó en las instalaciones del propio San Juan Lawn Tennis Club, en un marco de celebración y reconocimiento al esfuerzo de los equipos participantes.

En cuanto al medallero general, el Lawn Tennis obtuvo cuatro medallas de oro, seguido por Banco Hispano, que logró tres oros, mientras que la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) consiguió una medalla de oro.

Desde el San Juan Lawn Tennis Club, su presidente, Gustavo Usin, destacó el trabajo de jugadores, entrenadores y equipos técnicos, así como el acompañamiento de socios y familias, fundamentales para alcanzar este nuevo logro deportivo.

Se espera una preparación. Intensiva durante el año 2026, para disputar la próxima edición de este torneo que alberga a los equipos de todos los clubes de San Juan.

