Lawn Tennis Club se consagró campeón del Interclubes y retuvo la copa

En cuanto al medallero general, el Lawn Tennis obtuvo cuatro medallas de oro, seguido por Banco Hispano, que logró tres oros, mientras que la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) consiguió una medalla de oro.

El torneo volvió a demostrar el alto nivel competitivo del tenis local y el compromiso de las instituciones participantes, consolidando al Interclubes como una de las competencias más importantes del calendario deportivo provincial.

Desde el San Juan Lawn Tennis Club, su presidente, Gustavo Usin, destacó el trabajo de jugadores, entrenadores y equipos técnicos, así como el acompañamiento de socios y familias, fundamentales para alcanzar este nuevo logro deportivo.

Se espera una preparación. Intensiva durante el año 2026, para disputar la próxima edición de este torneo que alberga a los equipos de todos los clubes de San Juan.