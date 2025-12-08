El clima de fiesta en la previa del clásico entre Gimnasia y Estudiantes, por las semifinales del Torneo Clausura 2025, se interrumpió abruptamente por un grave accidente: un hincha cayó desde la tribuna y sufrió múltiples fracturas y un diagnóstico de traumatismo encéfalocraneano grave.
Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna: qué dice el parte médico
Un simpatizante del "Lobo" cayó desde gran altura en la Tribuna Centenario del Estadio Juan Carmelo Zerillo, debiendo ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín.