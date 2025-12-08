Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna: qué dice el parte médico

El hincha fue asistido en el lugar y derivado de urgencia al Hospital San Martín de La Plata. A pesar de haber ingresado consciente, el parte médico confirmó la gravedad de sus heridas, de acuerdo con el portal Doble Amarilla.

Díaz Cano presenta múltiples fracturas en miembros superiores y un traumatismo encéfalocraneano grave, producto de la caída desde altura. Las autoridades de salud mantienen la atención sobre su evolución.

El incidente tiñó de preocupación la jornada deportiva en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, donde el "Lobo" y el "Pincha" chocaron en busca de la final del certamen, donde ya esperaba Racing tras eliminar a Boca.