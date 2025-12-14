UPCN venció a River y se clasificó a semifinales de la Copa ACLAV

Los Cóndores se impusieron con parciales de 25-15, 25-11, 26-28 y 25-19, en un partido en el que lograron marcar diferencias desde el inicio a partir de un funcionamiento sólido, con buenos pasajes desde el servicio y el ataque.

Con este resultado, UPCN quedó primero en el grupo y avanzó a semifinales, instancia en la que enfrentará este martes 16 de diciembre a Defensores de Banfield, desde las 18, nuevamente en el Gorki Grana de Morón. El encuentro será televisado por Fox Sports.