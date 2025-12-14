UPCN venció a River y se clasificó a semifinales de la Copa ACLAV

La otra semifinal la protagonizarán Ciudad Vóley y Monteros Vóley, el mismo día y a las 21.
En el plano individual, el máximo anotador del equipo ante River fue Juan Simón Villarruel, con 20 puntos; escoltado por Gerónimo Elgueta, con 19 tantos.
Síntesis
River Plate: Juan Manuel Guilietti, Wilian Habner; Joaquín Alzuelta; Marcos Meggi; Thiago José, Giuliano Turcitu; Martín Weber/Ignazio Girardi (L). Entrenador: Lucas Pandolfi. Ingresos: Alexander Jauretche, Luca Ovalles, Fausto López, Samuel Guidi, Joaquín Mónaco, Marcos Meggi.
UPCN San Juan Vóley: Juan Manuel Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Juan Simón Villarruek, Leon Meier; Federico Trucco (l). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Alejandro Toro, Mateo Bozikovich, Iván Quiroga.
Parciales: 15-25, 11-25, 28-26 y 19-25.
Estadio: Polideportivo Gorki Grana (Morón, BsAs)