UPCN venció a River y se clasificó a semifinales de la Copa ACLAV

UPCN San Juan Vóley derrotó este domingo a River Plate por 3 a 1 y selló su clasificación a las semifinales de la Copa ACLAV, en el encuentro que cerró la Zona 2 del certamen, disputado en el estadio Gorki Grana de Morón.

Los Cóndores se impusieron con parciales de 25-15, 25-11, 26-28 y 25-19, en un partido en el que lograron marcar diferencias desde el inicio a partir de un funcionamiento sólido, con buenos pasajes desde el servicio y el ataque.

Con este resultado, UPCN quedó primero en el grupo y avanzó a semifinales, instancia en la que enfrentará este martes 16 de diciembre a Defensores de Banfield, desde las 18, nuevamente en el Gorki Grana de Morón. El encuentro será televisado por Fox Sports.

En el plano individual, el máximo anotador del equipo ante River fue Juan Simón Villarruel, con 20 puntos; escoltado por Gerónimo Elgueta, con 19 tantos.

Síntesis

River Plate: Juan Manuel Guilietti, Wilian Habner; Joaquín Alzuelta; Marcos Meggi; Thiago José, Giuliano Turcitu; Martín Weber/Ignazio Girardi (L). Entrenador: Lucas Pandolfi. Ingresos: Alexander Jauretche, Luca Ovalles, Fausto López, Samuel Guidi, Joaquín Mónaco, Marcos Meggi.

UPCN San Juan Vóley: Juan Manuel Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Juan Simón Villarruek, Leon Meier; Federico Trucco (l). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Alejandro Toro, Mateo Bozikovich, Iván Quiroga.

Parciales: 15-25, 11-25, 28-26 y 19-25.

Estadio: Polideportivo Gorki Grana (Morón, BsAs)

