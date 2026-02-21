Gallardo recupera piezas y duda en usar el cupo extra: ¿Se va un jugador clave?
Germán Pezzella y Maximiliano Meza aceleran sus recuperaciones y podrían reaparecer en marzo. Mientras tanto, la salida de Matías Galarza Fonda le abrió a River un cupo extra para incorporar, aunque Gallardo prioriza a las juveniles.
River atraviesa un inicio de temporada con altibajos, pero con la mira puesta en encarrilar el rumbo de cara a los grandes objetivos del año. Mientras el torneo local ya está en marcha, la Copa Sudamericana comenzará en abril y aparece como una de las metas centrales del 2026. Para ese desafío, el equipo podría contar con un “refuerzo” muy esperado: el regreso de Germán Pezzella.
El defensor central ya trabaja en campo, con pelota y movimientos individuales, tras varios meses afuera por una lesión ligamentaria. En el club estiman que podría estar disponible hacia fines de marzo, con el objetivo de llegar en condiciones al arranque del certamen continental en la primera semana de abril.
Pezzella había regresado a River a mediados de 2024 como una de las apuestas fuertes para pelear la Copa Libertadores. Sin embargo, no logró consolidarse y perdió terreno en 2025, hasta que sufrió una grave lesión en un partido ante Independiente que lo marginó por varios meses.
Otro que se encamina a dejar atrás una lesión es Maximiliano Meza. El mediocampista, operado de la rodilla tras el clásico ante Boca, atraviesa la etapa final de su recuperación y podría reaparecer en marzo.
Meza fue una pieza valorada por Gallardo cuando estuvo en plenitud física, aunque en 2025 sufrió problemas recurrentes que afectaron su continuidad. Su regreso también es visto como una variante importante en un mediocampo donde el DT probó distintas alternativas.
Galarza se va y abre un cupo
En paralelo, River confirmó la salida de Matías Galarza Fonda, quien continuará su carrera en el Atlanta United de la MLS. El pase se concretó a préstamo, con una obligación de compra de 3 millones de dólares si el futbolista cumple determinados objetivos de participación.
La transferencia le otorga a River un cupo extra para incorporar hasta el 10 de marzo, beneficio que también había recibido tras la lesión ligamentaria de Juan Carlos Portillo.
La postura de Gallardo
A pesar de la posibilidad reglamentaria, todo indica que Marcelo Gallardo no se lanzará a buscar refuerzos a último momento. El entrenador fue claro al respecto: no pretende “traer por traer” y prioriza darles espacio a los juveniles del club.
“No es fácil incorporar jugadores con la jerarquía que tiene River”, explicó el DT, dejando entrever que la apuesta pasará por potenciar a las inferiores antes que sumar nombres sin plena convicción.
De esta manera, mientras Pezzella y Meza se perfilan como regresos clave para afrontar la Copa Sudamericana, el Millonario parece inclinarse por fortalecer lo que ya tiene puertas adentro en lugar de moverse en el mercado.