Gallardo recupera piezas y duda en usar el cupo extra: ¿Se va un jugador clave?

Vuelve Meza

Otro que se encamina a dejar atrás una lesión es Maximiliano Meza. El mediocampista, operado de la rodilla tras el clásico ante Boca, atraviesa la etapa final de su recuperación y podría reaparecer en marzo.

Meza fue una pieza valorada por Gallardo cuando estuvo en plenitud física, aunque en 2025 sufrió problemas recurrentes que afectaron su continuidad. Su regreso también es visto como una variante importante en un mediocampo donde el DT probó distintas alternativas.

Galarza se va y abre un cupo

En paralelo, River confirmó la salida de Matías Galarza Fonda, quien continuará su carrera en el Atlanta United de la MLS. El pase se concretó a préstamo, con una obligación de compra de 3 millones de dólares si el futbolista cumple determinados objetivos de participación.

La transferencia le otorga a River un cupo extra para incorporar hasta el 10 de marzo, beneficio que también había recibido tras la lesión ligamentaria de Juan Carlos Portillo.

La postura de Gallardo

A pesar de la posibilidad reglamentaria, todo indica que Marcelo Gallardo no se lanzará a buscar refuerzos a último momento. El entrenador fue claro al respecto: no pretende “traer por traer” y prioriza darles espacio a los juveniles del club.

“No es fácil incorporar jugadores con la jerarquía que tiene River”, explicó el DT, dejando entrever que la apuesta pasará por potenciar a las inferiores antes que sumar nombres sin plena convicción.

De esta manera, mientras Pezzella y Meza se perfilan como regresos clave para afrontar la Copa Sudamericana, el Millonario parece inclinarse por fortalecer lo que ya tiene puertas adentro en lugar de moverse en el mercado.